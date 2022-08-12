«زوارق أبوظبي» تطارد «الزمن الأسرع» في «مونديال الفورمولا-2»



كوبكيس (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» بمدينة كوبكيس في ليتوانيا، منافسات وتحدي سباق السرعة والزمن الأفضل في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تشهد مشاركة قوية لزوارق الإمارات، ممثلة في فريق أبوظبي بـ «زورق 1»، لحامل اللقب راشد القمزي و«زورق 36»، بقيادة منصور المنصوري، وأيضاً مشاركة «زورق الشارقة»، بقيادة سامي سيليو، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي لـ 19 زورقاً في المنافسة.

ويتواصل مشوار الفريق، من أجل الظفر بلقب البطولة للموسم 2022، وهو يحمل طموحات كبيرة، خاصة أنه حامل اللقب عن الموسم الماضي، وأيضاً بطل هذه المسابقة في موسمي 2017 و2019، وشهدت الجولة الماضية والافتتاحية للمنافسة أحداثاً درامية بحلول زورق «أبوظبي 36»، بقيادة المنصوري ثانياً ووصيفاً، وتعرض «أبوظبي 1» للخروج من المنافسة، بعد أن كان متصدراً حتى منتصف السباق الذي فاز من خلاله الألماني ستيفان هاجن بالمركز الأول.

وبدأت منافسات الجولة مع التسجيل الرسمي للفرق المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى الفحص الفني للزوارق، وأيضاً المراحل الأولى، عبر فحص المحركات، واجتياز الاختبارات الفنية المختلفة، وتنتقل إثارة السباق لسباق السرعة، وتفاصيل أفضل زمن للزوارق المشاركة، السبت، ومن ثم تختتم المنافسة يوم الأحد المقبل مع السباق الرئيسي للجولة.

وتعتبر تصفيات الزمن الأسرع هي الطريق الأمثل للمتسابقين، للوصول إلى الصدارة، من خلال انطلاقة السباق الرئيسي لاحقاً، ولذلك فإن السعي نحو تحقيق أفضل زمن ضمن مسار السباق اليوم سيكون نصب أعين كافة المشاركين، والهدف الرئيسي لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيسي لاحقاً.

وينطلق التحدي السبت مع الاجتماع التنويري والإلزامي لكافة المتسابقين المشاركين في الجولة في الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتم من خلال الاجتماع تقديم تعليمات ولوائح سباق الزمن الذي سيقام على ثلاث فترات، ومع نهاية الاجتماع تنطلق فترة التجارب الحرة و«جس نبض» المسار بالنسبة للمتسابقين، من أجل التعرف على منحنيات المسار بشكل أفضل والتأقلم معه، ثم تنطلق الفترات الثلاث لسباق الزمن، حيث يتم استبعاد مجموعة من الزوارق حتى الفترة الأخيرة، والتي يشارك من خلالها ستة زوارق تنطلق معاً في مسار السباق لتحقيق الزمن الأفضل، حيث سيظفر صاحب المركز بأفضلية الانطلاقة في السباق الرئيسي الأحد، وكان النظام السابق في البطولة، يقتضي بتأهل عشرة زوارق للمرحلة الأخيرة، حيث تم اعتماد ستة زوارق فقط في مسار السباق مع بدء الموسم الحالي.

وأنهت زوارق أبوظبي سباق الزمن الأفضل في الجولة الماضية في المركز الأول للقمزي، والثالث للمنصوري، مما يعطي مؤشراً بأن زوارق حامل اللقب ستكون الأفضل من ناحية السرعة، في الجولة الحالية، وستقدم المستوى المطلوب في المراحل الثلاثة لسباق أفضل زمن.

وبنشوة الفوز وتحقيق أول منصة له في سباقات زوارق «الفورمولا-2» في الجولة الماضية، يدخل منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» تحدي السرعة بمعنويات كبيرة وتفاؤل في الاستمرار بتقديم عطاء وتميز أفضل في السباق، ويحل المنصوري ثانياً في الترتيب العام للبطولة حالياً، قبل انطلاق هذه الجولة.

وكشف منصور عن رغبته في أن يستمر على نفس المستوى الذي ظهر به في الجولة الماضية، ويستمر في المنافسة، إلى جانب القمزي على المراكز الأولى في البطولة، وقال: تحدي السرعة قوي والجميع يسعى لتحقيق أفضل زمن، لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيسي، ولذلك سنواجه طموحات مختلفة وقوية اليوم لكل المشاركين، خاصة الزوارق التي لم تحقق أي نتيجة في الجولة الماضية والتي تسعى للتعويض في الجولة الحالية.

وعن سيناريو السرعة، قال المنصوري: المؤشر الأهم لتحديد الأسرع من خلال السباق هو الجرأة التي يجب أن يتحلى بها المتسابق في التعامل مع مجريات السباق، والصبر في كل المراحل والوصول للتصفية الأخيرة التي تشهد انطلاق ستة زوارق معاً لتحقيق أفضل زمن، التصفية الأخيرة الأهم، والتي يجب أن يستفيد المتسابق منها في تحقيق رقم صعب في الدورة المناسبة والزمن المناسب للقيام بها، ومهما قدم المتسابق من عدد دورات في هذه التصفية، فإن الذكاء في تقديم الدورة الأسرع وليس عدد الدورات والالتفاف.

وعن نظام البطولة الحالي بانطلاق ستة زوارق معاً في المنافسة الأخيرة، أكد المنصوري أنه مستعد للمشاركة من خلال أي نظام للتحدي، وجاهز لكل التغييرات التي تتم من خلال المنافسة، وقال: لا يوجد لدي مشكلة في أي نظام يتم تطبيقه، وجاهز مع فريق أبوظبي لكل أنواع التصفيات التي تقترحها اللجنة المنظمة للمسابقة.