«دولية» العين للطائرة تنطلق الثلاثاء



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة نادي العين للألعاب الرياضية عن إقامة بطولة العين الدولية للكرة الطائرة للرجال خلال الفترة من 16 وحتى 22 أغسطس الجاري بالصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد في النادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة الذي عقد في استاد خليفة بن زايد بحضور عبدالعزيز الجنيبي نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الذي بدوره نقل تحيات مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية لجميع ضيوف البطولة ورحب بهم في بلدهم الثاني، متمنيا لهم طيب الاقامة والمشاركة الفعالة وتحقيق النتائج المرجوة لجميع الفرق في البطولة.

كما حضر المؤتمر كل من عوض المنصوري رئيس اللجنة الفنية في البطولة عضو اتحاد الطائرة، وعيسى الفلاسي رئيس شركة بي بي سبورت.

‫وعن البطولة تحدث الجنيبي قائلا: تضم البطولة عدة فرق عربية عريقة في لعبة كرة الطائرة على المستوى الخليجي والعربي مثل الزمالك المصري والجيل الصاعد الجزائري والاهلي السعودي والعربي الكويتي وغاز الجنوب العراقي والمنتخب السعودي الأول ونادي العين مستضيف البطولة.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أنه جرى تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي بنظام «البلاي أوف» على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

ووجه الجنيبي الدعوة لجماهير وعشاق الكرة الطائرة داخل وخارج الدولة لحضور مباريات البطولة، موضحاً أن الدخول سيكون بالمجان للجماهير لمؤازرة فرقها المشاركة في البطولة.

ووصف الجنيبي البطولة بـ «الاستثنائية» لكونها تضم فرق قوية على المستوى العربي، وقال: «هذا من نبحث عنه في مثل هذه المنافسات الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في نجاح البطولة، نريد الوقوف على مستوى وجاهزية اللاعبين قبل بداية الموسم الرياضي وأن مثل هذه المشاركة تعد جيدة لفريق العين قبل انطلاق الموسم الرياضي».

وتقدم رئيس اللجنة المنظمة بالشكر الجزيل لمستشفى برجيل الراعي الرسمي للبطولة على دعمهم ورعايتهم للبطولة وتوفير الكوادر الطبية خلال مباريات، وإلى اتحاد الطائرة وشركة بي بي سبورت واللجان المنظمة على الجهود المبذولة في البطولة وتوفير جميع سبل النجاح.

من جانبه أكد عوض المنصوري عضو اتحاد الطائرة رئيس اللجنة الفنية بالبطولة أن نادي العين يملك جميع الإمكانيات لإنجاح الحدث والخروج بصورة مشرفة تليق باسم هذا الصرح الكبير في رياضة الإمارات، مضيفا بأن اتحاد كرة الطائرة شريك استراتيجي مع نادي العين في البطولة.

وأشار المنصوري إلى أن اتحاد الطائرة سيوفر كل الإمكانيات الفنية لإنجاح البطولة لأنها تساهم في ابراز المكانة الرياضية للدولة وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث، سواء على مستوى الاندية او المنتخبات.