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مواجهات قوية لخيول جودلفين في مضامير أميركا وأوروبا

مواجهات قوية لخيول جودلفين في مضامير أميركا وأوروبا
12 أغسطس 2022 12:15

 
محمد حسن (دبي)

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تخوض خيول جودلفين مواجهات قوية بالمضامير الأميركية والأوروبية، حيث يتطلع الجواد «سانتين» إلى تسجيل فوزه الثاني على مستوى الفئة الأولى، على مسافة تسعة فيرلونج مساء غد «السبت» بمضمار شيرشل داونز بولاية كنتاكي بأميركا.
وقدم المهر الذي يدربه برندان والش عرضاً حاسماً، عندما تغلب على «ميرا ميشن» بفارق رقبة في تيرف كلايسك للفئة الأولى السباق المساند للكنتاكي ديربي في مايو.
وحل «سانتين» وصيفاً بنفس الهامش الموسم الماضي بسباق هوليوود ديربي للفئة الأولى، وشغل ابن ديسورتد هيومر المنتج محلياً المركز السادس في آخر مشاركة له في مانهاتن ستيكس بمضمار بيلمونت بارك في يونيو.
ويشهد مضمار وودباين الكندي، عودة المهرة «ليك لوسيرن» إلى مستوى الفئة الثالثة للمرة الثانية، عبر سباق ترليوم ستيكس على الأرضية الاصطناعية الممتد 9.5 فيرلونج.
وأنهت مهرة الإنتاج المحلي ابنة دباوي بإشراف برندان والش، موسماً مثمراً في عام 2021 في المضمار الواقع في تورونتو بحلولها رابعة في سباق الـ 10 فيرلونج مابل ليف ستيكس للفئة الثالثة.
ومن ناحية أخرى، يسعى «ريبلز رومانس» لتسجيل فوزه الثالث على التوالي على العشب، عندما يخوض المنافسة بسباق جروسر برايس فون برلين للفئة الأولى الذي يقام يوم الأحد المقبل بمضمار هوبرجارتن بألمانيا.
ويواصل الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يشرف عليه شارلي ابلبي، المنافسة على مسافة الميل ونصف الميل، عقب فوزين رائعين على «كيماري» بسباق ليستد في نيوماركت في يونيو، وبسباق جلورياس ستيكس للفئة الثالثة في جودوود أواخر يوليو.

الخيول
أميركا
أوروبا
جودلفين
كنتاكي
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