كيريوس إلى ربع نهائي «مونتريال»



مونتريال (أ ف ب)

واصل الأسترالي كيريوس، المصنف 37 عالمياً، عروضه القوية، وبلغ الدور ربع النهائي لدورة مونتريال للألف في الماسترز، بفوز سهل على مواطنه أليكس دي مينور 6-2 و6-3، ولحق به النرويجي كاسبر رود اللاعب الأعلى تصنيفاً الذي بقي في المنافسات.

وهيمن وصيف بطل ويمبلدون على المباراة، وحسم المجموعة الأولى، بمعدّل ثلاث دقائق في الشوط الواحد، في لقاء أنهاه في غضون 64 دقيقة فقط.

وكان كيريوس أقصى في الدور السابق المصنف أول عالمياً الروسي دانييل مدفيديف، ليواصل فترة جيدة يمر بها، بعد أن بلغ أول نهائي كبير في مسيرته هذا العام، قبل أن يخسر ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وتوج بدورة واشنطن الأسبوع الماضي، محققاً أول لقب له منذ 2019.

قال بعد الفوز: أنا سعيد بأدائي، بعد الفوز على مدفيديف، ثقتي عالية جداً، من غير السهل أبداً اللعب ضد صديق، ولكن حققت المطلوب.

وتابع بعد أن حقق فوزه الـ15 في آخر 16 مباراة خاضها في الفردي «تمتزج الأيام ببعضها، هذا متعب ولكن هذه الرياضة».

ويلتقي كيريوس تالياً مع البولندي هوبرت هوركاش الفائز على الإسباني ألبرت راموس في مباراة مثيرة 6-7 و6-2، 7-6.

وأبقى رود، السابع عالمياً والرابع في الدورة، على آماله بتحقيق اللقب بفوز صعب استغرق أكثر من ثلاث ساعات على الإسباني روبرتو باوتيستا أوجوت 6-7، 7-6، 6-4.

وتوفقت المباراة قرابة 69 دقيقة مع نهاية المجموعة الثانية بسبب العواصف، الأمر الذي كان إيجابياً على رود: كانت معركة صعبة، تطلبت أول مجموعتين ساعتين و20 دقيقة من الحدية، شعرت بذلك في قدماي، كان من الصعب إيجاد القوة التي أردتها، المطر أعطاني الوقت لالتقاط أنفاسي، واسترجاع بعض الطاقة.

ويلتقي تالياً مع صاحب الأرض فيليكس أوجيه-ألياسيم، العاشر عالمياً، الذي تأهل على حساب البريطاني كاميرون نوري 6-3، 6-4.

وبلغ مواطن الأخير جاك درايبر دور الثمانية أيضاً، بعد انسحاب الفرنسي جايل مونفيس بسبب الإصابة، بعد أن خسر الأخير المجموعة الأولى 6-2 وتقدم في الثانية 2-صفر.

وعاد مونفيس إلى المنافسات هذا الأسبوع، بعد غياب ثلاثة أسابيع بداعي إصابة في كعب رجله الأيمن، وبدا أنه يشعر بألم في نفس المكان، عندما سقط على الملعب خلال المباراة.

يلتقي درايبر تالياً الإسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز 6-2، 6-4 على الإيطالي المصنف سابعًا في الدورة يانيك سينر.

وتأهل البريطاني دانيال إيفانز بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6، 1-6، 7-5 ليضرب موعداً مع مواطن الأخير تومي بول الفائز على الكرواتي مارين تشيليتش 6-4، 6-2.