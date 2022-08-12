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الرياضي

«النجم الأشهر» يعود إلى الصين!

«النجم الأشهر» يعود إلى الصين!
12 أغسطس 2022 11:18

 
سلطان آل علي (دبي)


أعلن شنغهاي بورت الصيني عودة لاعبه الدولي وو لي إلى صفوف الفريق، بعد 3 سنوات ونصف العام، قضاها في الدوري الإسباني، بدرجتيه الأولى والثانية مع إسبانيول.
وخاض وو لي 126 مباراة مع إسبانيول، في جميع البطولات، بمعدل 43 دقيقة كل مباراة. سجل خلالها 16 هدفاً، وصنع 6 أهداف أخرى، وجاءت نصف أهدافه في الدوري الإسباني خلال 72 مباراة «3245 دقيقة» بتسجيله 8 مرات. 

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وبهذا المعدل فهو يسجل هدفاً كل 4 مباريات كاملة مع الفريق، كما شارك وو لي مع إسبانيول في الدوري الأوروبي نسخة 2019-2020، وسجل هدفاً أمام سيسكا موسكو في دور المجموعات، قبل أن يخرج الفريق أمام وولفرهامبتون الإنجليزي في دور الـ16.
ويعد وو لي النجم الصيني الأول في المنتخب وبلاده، وأصبح أول لاعب صيني يسجل هدفاً في الدوري الإسباني، عبر كل التاريخ على الإطلاق، وتمثّل عودته أهمية كبيرة لقطب شنغهاي الذي يعاني من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة، وخروج اللاعبين الكبار مثل البرازيلي أوسكار.

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