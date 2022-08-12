«الكاف» يعلن تفاصيل «دوري السوبر الأفريقي»



القاهرة (د ب أ)



أعلن الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، انطلاق دوري السوبر الأفريقي للأندية، والذي سيبدأ في أغسطس 2023.

وقال «الكاف» عبر موقعه الرسمي، إن موتسيبي أعطى إشارة بدء انطلاق دوري السوبر الأفريقي، وهو مشروع غير مسبوق سيغير وجه كرة القدم الأفريقية.

وأضاف: خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي التي أقيمت بتنزانيا بحضور رئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو، وقيادات أندية كرة القدم الأفريقية، وأساطير كرة القدم الأفريقية والأوروبية، ورئيس وممثلي الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 في «الكاف»؛ وصف الدكتور موتسيبي، دوري السوبر الأفريقي بالممتاز معتبراً أنه مغير تاريخي للعبة وسيجعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالمياً وقائمة على الاكتفاء الذاتي.

وقال: هذا واحد من أكثر المشاريع إثارة في تاريخ كرة القدم الأفريقية وسيسهم بشكل كبير في تطوير ونمو جودة كرة القدم وقدرتها التنافسية في القارة.

فيما قال جياني إنفانتينو: بصفتي رئيس «الفيفا»، يسعدني أن أشهد مثل هذه اللحظة التاريخية في مشروع كرة القدم المثير هذا لتعزيز وتحسين كرة القدم للأندية في إفريقيا، تحتاج كرة القدم في القارة السمراء إلى الارتقاء إلى المستوى التالي، وللقيام بذلك، من المهم أن تكون مبتكراً، وأن تكون لديك أفكار جديدة، مع الاحترام الكامل للإطار المؤسسي الحالي.

إن دوري السوبر الأفريقي، الذي تم بناؤه ضمن هيكل هرم كرة القدم الدولي، هو مشروع سيجعل كرة القدم للأندية الأفريقية تتألق في إفريقيا وخارجها.

وقال موتسيبي أن جوائز دوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 5. 11 مليون دولار.

وأضاف:سيتم استخدام بعض التمويل من دوري السوبر الأفريقي لتخصيص مليون دولار سنوياً لكل دولة من 54 دولة عضو في «الكاف»، أي ما مجموعه 54 مليون دولار سنوياً لتطوير كرة القدم في جميع البلدان الأفريقية.

وقال: يحصل «الكاف» أيضاً على 50 مليون دولار سنوياً لتطوير كرة القدم للأولاد والبنات، لتحسين وجعل جميع مسابقاته الأخرى جذابة لمشاهدي كرة القدم ومشاهدي التلفزيون والجهات الراعية والشركاء الآخرين، سيدعم دوري السوبر الأفريقي بناء ونمو كرة القدم في القارة وبناء وصيانة البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى تدريب المواهب الكروية والاحتفاظ بها في القارة الأفريقية.

وأضاف: ستنطلق رسمياً مسابقة الأندية الأفريقية لكرة القدم الأكثر قيمة في أفريقيا، وهي دوري السوبر الأفريقي، رسمياً في أغسطس 2023 وستشمل 24 نادياً من 16 دولة من جميع أنحاء القارة.

وقال: دوري السوبر الأفريقي سيشارك فيه 24 فريقاً من أربع مناطق «شمال، وسط -غرب، جنوب- شرق) ويكون لكل منطقة 8 فرق يتبارون فيما بينهم بحد أقصي لأي دولة 3 أندية ليصل الإجمالي 16 دولة يمثلون أكثر من مليار شخص.

وأضاف أن بطولة السوبر الأفريقي ستنطلق في أغسطس 2023 وتستمر حتى مايو لتقام في 10 شهور بحد أقصي 21 مباراة للفريق الذي سيصل للنهائي.