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الرياضي

«الروسي» حكماً لبطولة العالم للطائرة

«الروسي» حكماً لبطولة العالم للطائرة
12 أغسطس 2022 02:15

دبي (الاتحاد)

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اختار الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، الحكم حامد الروسي، ضمن نخبة حكام الأدوار النهائية، لبطولة العالم الرجال للكرة الطائرة، المقررة في سلوفينيا وبولندا من 26 أغسطس الحالي، وحتى 11 سبتمبر المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.
وتشهد النهائيات المرتقبة مشاركة منتخبات، البرازيل، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، كندا، الصين، كوبا، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيران، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، بولندا، بورتوريكو، قطر، صربيا، سلوفينيا، تونس، تركيا، أوكرانيا، أميركا، وتستضيف سلوفينيا أربع مجموعات وبولندا مجموعتين، فيما تقام مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي بمدينة كاتوفيتشي البولندية.

كرة الطائرة
حامد الروسي
سلوفينيا
بولندا
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