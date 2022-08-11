السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دراجات الإمارات» يضم نوفاك

«دراجات الإمارات» يضم نوفاك
12 أغسطس 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الروسي» حكماً لبطولة العالم للطائرة
«دراجات الإمارات» يضم نوفاك

تعاقد فريق الإمارات، مع الدراج السلوفيني دومن نوفاك لمدة عامين، على أن يلتحق بالفريق بدءاً من عام 2023.
ويبلغ نوفاك «27 عاماً»، وينحدر من مدينة دولينيا في سلوفينيا، ويعد آخر إضافة إلى تشكيلة فريق الإمارات، بعد انضمام كل من تيم ويلنز وفيلكس جروسشارتنر في وقت سابق إلى التشكيلة.
وسبق أن فاز نوفاك بلقب بطولة سباقات الطرق السلوفينية، وتمكن هذا العام من اعتلاء منصة التتويج النهائية لجولة سلوفينيا، إلى جانب مواطنه تادي بوجاتشار وزميله رافال مايكا، وهو متخصص بسباقات التسلق.
وقال نوفاك: «كنت أحلم بالانضمام إلى فريق الإمارات، إلى جانب بطل مثل بوجاتشار والعديد من الدراجين النجوم في التشكيلة، وتحقق حلمي أخيراً، وفخور وممتن للفريق على ثقته بقدراتي، وأتطلع إلى انطلاق مشواري معه.

دراجات الإمارات
فريق الإمارات
سلوفينيا
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©