«دراجات الإمارات» يضم نوفاك

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد فريق الإمارات، مع الدراج السلوفيني دومن نوفاك لمدة عامين، على أن يلتحق بالفريق بدءاً من عام 2023.

ويبلغ نوفاك «27 عاماً»، وينحدر من مدينة دولينيا في سلوفينيا، ويعد آخر إضافة إلى تشكيلة فريق الإمارات، بعد انضمام كل من تيم ويلنز وفيلكس جروسشارتنر في وقت سابق إلى التشكيلة.

وسبق أن فاز نوفاك بلقب بطولة سباقات الطرق السلوفينية، وتمكن هذا العام من اعتلاء منصة التتويج النهائية لجولة سلوفينيا، إلى جانب مواطنه تادي بوجاتشار وزميله رافال مايكا، وهو متخصص بسباقات التسلق.

وقال نوفاك: «كنت أحلم بالانضمام إلى فريق الإمارات، إلى جانب بطل مثل بوجاتشار والعديد من الدراجين النجوم في التشكيلة، وتحقق حلمي أخيراً، وفخور وممتن للفريق على ثقته بقدراتي، وأتطلع إلى انطلاق مشواري معه.