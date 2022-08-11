سباق الأندية للترشيد تباشر حسم المراكز الأولى والإعلان في سبتمبر

الشارقة (الاتحاد)

باشرت لجنة سباق الأندية للترشيد، والتي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي خلال شهر سبتمبر العام الماضي، مرحلة التقييم النهائي وحسم المراكز الأولى ضمن فئات السباق المختلفة وذلك ضمن سلسلة زياراتها لأندية الإمارة للوقوف على الملفات النهائية المقدمة وتقييمها قبل الإعلان عن القائمة النهائية، وذلك بعد تقديم 23 ملفاً مستوفياً الشروط منها 11 ملفاً من أندية رياضية و7 ملفات من أندية تخصصية، و5 ملفات بمشاركات فردية.

يشمل السباق على فئتين رئيسيتين وسبع جوائز، الفئة الأولى الأندية الرياضية والتخصصية وتشمل ست جوائز كالتالي: النادي المرشد لفئة الأندية التخصصية بالمجال الإعلامي والنادي المرشد لفئة الأندية الرياضية بالمجال الإعلامي والنادي المرشد لفئة الأندية التخصصية المجال السلوكي والثقافي والنادي المرشد لفئة الأندية الرياضية المجال السلوكي والثقافي والنادي المتميز للترشيد الأندية التخصصية والنادي المتميز لترشيد الأندية الرياضية، أما الفئة الثانية للسباق فهي فئة أفضل تطبيق مقترح قابل للتطبيق للمجتمع الرياضي ويشمل أفضل فكرة أومبادرة أومشروع.

وأشاد عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، رئيس السباق بالجهود المبذولة من الأندية والنتائج الايجابية والمميزة المحققة للسباق وما تم لمسه من خلال الزيارات للأندية التي استوفت الشروط والمعايير المحددة، حيث باشر أعضاء اللجنة المرحلة النهائية والأخيرة لتقييم الأندية من خلال خطة جدول زمني معتمد، ليتم بعدها حسم مراكز السباق في كل فئة وإعلان أسماء الفائزين، والذين سيتم تتويجهم بحفل خاص في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف: سعيدين بما تم تحقيقه للسباق الذي ينظم لأول مرة على مستوى الأندية والأفراد خلال الفترة السابقة من موعد إطلاق السباق في سبتمبر 2021 حتى الآن، بهدف تنمية الوعي الفردي والجماعي في استخدام موارد الطاقة والمياه، وتحقيق محور الاستدامة البيئية لخطة استراتيجية المجلس، وتعزيز الشعور بالمسؤولية نحو البيئة وجعله أسلوب حياة، وترشيد الاستهلاك وتقليل الأعباء المادية على الحكومة وترسيخ قيم أهمية الطاقة كعنصر حيوي وكيفية المحافظة عليه، باعتبار الترشيد ثقافة عامة ورسالة مجتمعية.