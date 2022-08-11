«دولي الدراجات» يوقف الإيطالي جاتسولي بسبب المنشطات



روما (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الخميس إيقاف المتسابق الإيطالي ميكيلي جاتسولي لمدة عام واحد بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

وفسخ فريق ِأستانة-قازاخستان عقد جاتسولي البالغ عمره 23 عاما قائلا إنه لا يتسامح مطلقا مع قضايا المنشطات رغم أنه أقر بأن المتسابق الإيطالي لم يتعمد مخالفة اللوائح.

وقال الاتحاد الدولي إنه وجد آثار لمادة محظورة محفزة للأداء مدرجة على لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في عينة جاتسولي خلال سباق في البرتغال في 17 فبراير.

وقال جاتسولي في بيان لفريق أستانة إنه تناول هذه المادة دون قصد بعد أن استخدم بخاخا لعلاج التهابات الأنف اشتراه من صيدلية.

وأضاف البيان «يؤكد أستانة-قازاخستان بشكل قاطع أن الفريق لا علاقة له بهذا الانتهاك المؤسف للوائح مكافحة المنشطات الذي ارتكبه المتسابق ميكيلي جاتسولي».

وبدأ إيقاف جاتسولي في 10 أغسطس آب وقال الاتحاد الدولي للدراجات إنه سيكون مؤهلا للعودة للمنافسات في نفس التاريخ من العام المقبل. وإضافة إلى ذلك سيتم إلغاء نتيجته في سباق البرتغال.

وانضم جاتسولي إلى أستانة في بداية الموسم وكان آخر سباق خاضه في بولونيا بين 30 يوليو والخامس من أغسطس.