السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دولي الدراجات» يوقف الإيطالي جاتسولي بسبب المنشطات

«دولي الدراجات» يوقف الإيطالي جاتسولي بسبب المنشطات
11 أغسطس 2022 21:39

 
روما (رويترز) 

أخبار ذات صلة
بينيت «الثالث» في «جولة دو لان» للدراجات
«دراجات الإمارات» يضم نوفاك

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات اليوم الخميس إيقاف المتسابق الإيطالي ميكيلي جاتسولي لمدة عام واحد بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.
وفسخ فريق ِأستانة-قازاخستان عقد جاتسولي البالغ عمره 23 عاما قائلا إنه لا يتسامح مطلقا مع قضايا المنشطات رغم أنه أقر بأن المتسابق الإيطالي لم يتعمد مخالفة اللوائح.
وقال الاتحاد الدولي إنه وجد آثار لمادة محظورة محفزة للأداء مدرجة على لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في عينة جاتسولي خلال سباق في البرتغال في 17 فبراير.
وقال جاتسولي في بيان لفريق أستانة إنه تناول هذه المادة دون قصد بعد أن استخدم بخاخا لعلاج التهابات الأنف اشتراه من صيدلية.
وأضاف البيان «يؤكد أستانة-قازاخستان بشكل قاطع أن الفريق لا علاقة له بهذا الانتهاك المؤسف للوائح مكافحة المنشطات الذي ارتكبه المتسابق ميكيلي جاتسولي».
وبدأ إيقاف جاتسولي في 10 أغسطس آب وقال الاتحاد الدولي للدراجات إنه سيكون مؤهلا للعودة للمنافسات في نفس التاريخ من العام المقبل. وإضافة إلى ذلك سيتم إلغاء نتيجته في سباق البرتغال.
وانضم جاتسولي إلى أستانة في بداية الموسم وكان آخر سباق خاضه في بولونيا بين 30 يوليو والخامس من أغسطس. 

الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
مكافحة المنشطات
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©