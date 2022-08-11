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البايرن يدخل الموسم الجديد بـالرمادي الداكن

البايرن يدخل الموسم الجديد بـالرمادي الداكن
11 أغسطس 2022 21:27

 
ميونيخ (د ب أ)
كشف فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن الطقم الذي سيخوض به منافسات دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، المستوحى من لعبة أوراق تعرف باسم «شافكوبف» وهي لعبة تقليدية في ولاية بافاريا والمناطق المحيطة بها.
وسيضم الطقم، الذي يتميز باللون الرمادي الداكن وشريطين باللون الأحمر، داخل الشكل المعين للرموز الأربعة لأوراق اللعبة «بلوطاً وعشباً وقلباً وأجراساً».
وقال توماس مولر لاعب خط وسط الفريق صاحب الرقم القياسي للفوز بالدوري: «شافكوبف جزء من بايرن- وبطقم كهذا، فإن قلب بايرن سيكون متفوقا! ستكون لدينا اليد العليا في كل مباراة».
وقال الرئيس التنفيذي أوليفر كان إن اللعبة «تقليد رائع- في نادينا وأيضا مع جماهيرنا».
وأضاف: «أجيال من لاعبي بايرن، بداية من سيب ماير وجيرد مولر وأولي هونيس، وفرانز روث إلى كلاوس آوجنتالر ومانفريد شفابل إلى فيليب لام وتوماس مولر لعبوا دائماً شافكوبف هنا». 

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