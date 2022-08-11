المغرب ينفصل عن خليلودجيتش



الرباط (أ ف ب)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انفصاله بـ «التراضي» عن مدرب «أسود الأطلس»، البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال 2022.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان إن هذا القرار جاء «بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى، حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات المونديال.

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلودجيتش، مؤكداً أن الاتحاد سيوفر جميع الوسائل والإمكانيات للتهيئة الجيدة للمنتخب الوطني. في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم.

وأعرب عن الشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني، في مقدمتها التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة.

ونجح المدرب المخضرم في قيادة منتخب المغرب للتأهل إلى مونديال 2022، حيث يواجه كلاً من بلجيكا وكرواتيا وكندا، غير أنه دخل في خلاف مع الاتحاد المغربي بسبب رفضه استدعاء مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

وتضاربت التصريحات بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وخليلودجيتش حول الموضوع، فكلما خرج الأول للتأكيد على عودة نجم تشيلسي يرد البوسني متشبثاً بقرار الاستبعاد.

وظل رحيله موضوع إشاعات متواترة في وسائل الإعلام المحلية خلال الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى احتمال تعويضه بالمدرب السابق لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي.

كما تعرض خليلودجيتش الذي بدأ مشواره مع المغرب صيف 2019، لانتقادات من طرف وسائل إعلام محلية بسبب خياراته التكتيكية وتشكيلة المنتخب، خصوصاً بعد فشله في الذهاب بعيداً في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون أوائل العام الماضي، حيث انتهى مشوار المنتخب عند ربع النهائي على يد مصر 1-2 بعد التمديد.