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إيليوت وليفربول عقد «طويل الأمد»

إيليوت وليفربول عقد «طويل الأمد»
11 أغسطس 2022 17:46

 
ليفربول (أ ف ب) 

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مدد هارفي إيليوت ارتباطه بفريقه ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعقد «طويل الأمد»، ما يجعل ابن الـ19 عاماً مرشحاً، ليكون من الوجوه المألوفة هذا الموسم في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.
ولعب إيليوت أساسياً في ثلاث من المباريات الأربع الأولى التي خاضها ليفربول الموسم الماضي في الدوري الممتاز، لكنه تعرض لكسر وخلع في كاحله خلال مباراة ضد ليدز يونايتد، ما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب لخمسة أشهر.
لكن لاعب الوسط الشاب استعاد كامل عافيته وشارك كبديل في المباراتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، إن كان ضد مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع، أو ضد فريقه السابق فولهام في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.
وأفادت التقارير أن العقد الجديد سيُبقي إيليوت في ليفربول حتى عام 2027.
وقال إيليوت لموقع النادي: «من الجيد دائماً أن أعرف بأني سأبقى هنا لأعوام عديدة، وهو أمر رائع دائماً لكونه (ليفربول) نادي طفولتي».
وتابع: «لا يوجد شيء في العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسة من هذا الأمر».
وبالمجمل، شارك إيليوت في 22 مباراة مع الفريق منذ وصوله إلى «أنفيلد» في صيف 2019.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجن كلوب
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