«المواي تاي» يتسلح بالأمل في نزالات بطولة العالم بكوالالمبور



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الأمل للمواي تاي، بعد ظهر اليوم، أولى نزالاته في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب التي تقام في عاصمة ماليزيا كوالا لمبور، والتي تستمر حتى 21 أغسطس الحالي، بمشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبه من 101 دولة، على ضوء قرعة البطولة.

وكانت بعثة منتخب الأمل تحت 17 سنة وحتى 10 سنوات، قد انضمت للوفود بفندق البطولة أمس الأول، بعد معسكر قصير هناك.

يرأس البعثة ياسر سالم الساعدي وتضم 19 لاعباً هم: راكان أحمد في وزن تحت 42 كجم، محمد بلال تحت 44 كجم، حارب البلوشي تحت 38، عزيز الحمادي تحت 40، محمد كريم الشعري تحت 46، منصور المنصوري تحت 48، عصام أيمن تحت 52، أحمد وسيم كناكري تحت 38، زيد طارق 48، بشار أحمد الصوالحة تحت 50، جاسر أحمد عبدالحفيظ تحت 57، محمد طارق المهيري تحت 63 كجم، عبدالله الشحي تحت 48، أحمد الظاهري تحت 45، محمد جفلة تحت 57، رافي رمزي تحت 81، سلامة الجنيبي فوق 75 كجم، تايم سلام تحت 71، ومصطفى صخر تحت 75 كجم، بجانب الجهاز الفني والإداري.

وكانت فعاليات البطولة قد افتتحت بشاطئ صنواي لاجون في كوالالمبور بعروض رقصات الملايو التقليدية التي تظهر الثقافة الغنية من جميع أنحاء ماليزيا، بمشاركة حمله الأعلام بالزي التقليدي على المسرح الرئيسي، بحضور عدد من المسؤولين في ماليزيا، وممثلين من جميع السفارات واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، وستيفان فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي.