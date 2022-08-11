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الرياضي

بيريز: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة

بيريز: ريال مدريد لا يحتاج صفقات جديدة
11 أغسطس 2022 14:42

 
برلين (د ب أ)


استبعد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إبرام صفقات جديدة هذا الصيف عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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وأشاد بيريز بقدرات لاعبي الفريق في إمداد الهداف المتألق كريم بنزيمة بالتمريرات.
وفاز النادي الملكي على فرانكفورت بهدفي ديفيد الابا وبنزيمة، الذي أصبح ثاني الهدافين التاريخيين للفريق.
وقال بيريز لمحطة «موفيستار» عقب المباراة: «علينا أن نواصل التدريب بشكل جيد، أنشيلوتي أدار الفريق، اليوم لا نفكر في أي شيء آخر».
وأضاف: «بالنظر إلى جميع المهاجمين لدينا، إذا تعرض بنزيمة لإصابة فلدينا الكثير من المهاجمين».
ولدى سؤاله عن شعوره بأن بنزيمة في طريقه للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم، أوضح بيريز «من وجهة نظري كان يستحق الجائزة بالفعل في العام الماضي وفي هذا العام بشكل أكبر».
وتخطى أنشيلوتي إنجاز الإسباني بيب جوارديولا ليصبح أكثر المدربين فوزاً بكأس السوبر الأوروبي برصيد أربعة ألقاب، مما جعله يحظى بإشادة بيريز.
وقال بيريز: «حظينا بموسم جيد، كأس السوبر يجعلنا في قمة الحماس، لدينا فريق رائع، قمنا بعمل شاق».
وأشار: «أنشيلوتي يدير الفريق بشكل جيد للغاية، هو جزء مهم من النجاح، ونبدأ الموسم الجديد الذي ينطلق الأحد المقبل بحماس كبير».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أنشيلوتي
كريم بنزيمة
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