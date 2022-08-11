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الرياضي

جليسنر: ريال مدريد «مختلف»

جليسنر: ريال مدريد «مختلف»
11 أغسطس 2022 14:26

برلين (د ب أ)


يرى أوليفر جليسنر، المدير الفني لنادي انتراخت فرانكفورت الألماني، أن ريال مدريد الإسباني يلعب في مستوى مختلف عن فريقه.

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وطالب جلاسنر فريقه بالتطور بعد الخسارة أمام النادي الملكي بهدفين دون رد في كأس السوبر الأوروبي.
وأشار جلاسنر إلى أن فريقه لم يقدم الأداء الدفاعي «الاستثنائي» الذي طلبه منهم قبل المباراة، مضيفا أنه من الصعب مجاراة ريال مدريد.
وقال جلاسنر في المؤتمر الصحفي للمباراة: «أعتقد أننه تحسنا منذ المباراة الأخيرة (الخسارة 1- 6 أمام بايرن ميونيخ في افتتاح البوندسليجا)، لكن لا يمكن أن تمنح فرصتين لمدريد».
وأضاف: «الفريق أدى بشكل جيد في أغلب الأوقات، بعد ذلك كانت الأمور صعبة، وفي النهاية ريال مدريد كان الفريق الأفضل واستحق الفوز».
وأوضح: «أعتقد أننا حظينا بثبات دفاعي في فترات عديدة، لم تكن اللمسات الأخيرة أو التمريرات الأخيرة جيدة بما يكفي».
وختم بالقول: «علينا أن نتحسن في هذا الشق، ولكن أداء اليوم جعلني أشعر بقدر كبير من التفاؤل، كان واضحا أنه في مثل هذا المستوى ومع هذه النوعية من المنافسين، لم نبذل جهداً كافياً».

كأس السوبر الأوروبي
ريال مدريد
آينتراخت فرانكفورت
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