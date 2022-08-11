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الرياضي

6 أندية تدشن قوائم «الموسم الجديد» لـ «أدنوك للمحترفين»

6 أندية تدشن قوائم «الموسم الجديد» لـ «أدنوك للمحترفين»
11 أغسطس 2022 21:30

معتصم عبدالله (دبي)

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مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الجديد، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، بدأت الأندية في تسليم قوائم الفريق الأول، من خلال النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.
وظهر من خلال النظام المعتمد لقيد اللاعبين للموسم الجديد، أسماء لاعبي الفريق الأول لأندية اتحاد كلباء، النصر، الظفرة، بني ياس، خورفكان، والوحدة من أصل 14 نادياً تشارك في منافسات الموسم الجديد، بانضمام «الثنائي» دبا والبطائح الصاعدين من دوري الدرجة الأولى.
وتتيح لوائح قيد اللاعبين في الفريق الأول للموسم الجديد، في أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، تسجيل 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة الجوازات وأبناء المواطنات مواليد 2006 وما قبل، و5 لاعبين كحد أقصى لفئتي مواليد الدولة والمقيمين، و5 لاعبين أجانب «دون تحديد جنسية»، فيما حددت لوائح الدوري عدد 8 لاعبين كحد أقصى، لعدد المسجلين في قائمة المباراة من فئات الأجانب والمواليد والمقيمين، على أن لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولية والمقيمين على 6 لاعبين في الملعب.
وضمت قائمة الفريق الأول لنادي النصر «حتى الآن» 17 لاعباً، من بينهم الثنائي الأجنبي البرتغالي توزي ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز المرتبطين بعقود مع «العميد» حتى 2024، في انتظار إكمال القائمة بإدراج لاعبي التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وضمت قائمة التعاقدات الجديدة لـ «العميد»، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، المدافع المقيم يوري ليما، ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس، بجانب الجناح البرازيلي جاندير برونو «جاجا»، وأحمد درويش مدافع المنتخب الأولمبي المنتقل من الفجيرة.
في المقابل، ضمت قائمة اللاعبين المسجلين لدى اتحاد الكرة لنادي الوحدة 20 لاعباً، بقيادة المخضرم إسماعيل مطر، و19 لاعباً مقيدين في الفريق الأول لبني ياس، مقابل 18 لاعباً في قائمة اتحاد كلباء الذي اختتم مؤخراً معسكره الإعدادي في هولندا، فيما بدأ الظفرة قيد قائمة الموسم الجديد بـ 8 لاعبين، من بينهم المدافع المقيم بيدرو بافلوف «21 عاماً».
وحدد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم 2022- 2023، الفترة من 13 يوليو الماضي وحتى 11 أغسطس 2022، موعداً لتقديم «كشوف إعادة القيد» لجميع اللاعبين، فيما حدد التعميم فترة الانتقالات الصيفية ما بين 13 يوليو وحتى 4 أكتوبر، على أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في 11 يناير 2023 وتستمر إلى 8 فبراير 2023.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوحدة
بني ياس
اتحاد كلباء
الظفرة
خورفكان
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