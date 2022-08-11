البطائح يواجه الساحل الكويتي في معسكر تركيا

إسطنبول (الاتحاد)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح تحضيراته الفنية والبدنية في معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في العاصمة التركية إسطنبول، تأهباً لظهوره الرسمي الأول لدوري أدنوك للمحترفين، تحت إشراف البرازيلي كايو زاناردي.

وبدأ البطائح معسكره الخارجي في تركيا 30 يوليو الماضي وخاض عدداً من التدريبات اليومية، عمد خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدل اللياقة البدنية، فيما اهتم بالنواحي التكتيكية كذلك، كما خاض مباراتين وديتين أمام الباطن والخليج السعوديين، فخسر الأولى 1-2 وكسب الثانية بهدف، وأسهمت التجربتان في تجهيز اللاعبين بصورة كبيرة من جميع النواحي الفنية والبدنية.

وتقرر أن يؤدي الفريق مباراةً ثالثة أمام فريق الساحل الكويتي السبت المقبل، فيما يختتم تجاربه الإعدادية بمواجهة نادي الخالدية البحريني 17 أغسطس قبل العودة إلى الدولة لمواصلة تحضيراته استعداداً لتسجيل حضور قوي.