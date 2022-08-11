«فيا» يحيل مشكلة الارتدادات في الفورمولا-1 إلى «المجلس العالمي»

دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الهيئة المنظمة لرياضة السيارات في العالم، بأن الاتحاد سيقدم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات لمعالجة مشكلة الارتدادات التي تعاني منها سيارات الفورمولا -1، وكان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قد ناقش هذه المسألة مع جميع السائقين العشرين ومدراء الفرق في الفورمولا-1.

وكانت ظاهرة الارتدادات قد أثرت على السيارات المشاركة في سباقات الفورمولا-1 طوال الموسم، حيث اشتكى العديد من السائقين من ارتجاج السيارات المشاركة في موسم 2022 بشدة عند السرعات العالية. وفي الوقت الذي أدخل فيه الفيا بعض التعديلات على النظام الحالي من خلال تعديل فنّي سيدخل حيز التنفيذ في أول السباقات بعد العطلة الصيفية، إلا أنه أشار في وقت سابق إلى أن المزيد من التعديلات والتحديثات لعام 2023 هي قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وكان بن سليّم قد عقد لقاءات موسعة مع السائقين ومدراء الفرق لمناقشة مواضيع متعلقة بسلامة وصحة السائقين، وذلك على هامش جائزة المجر الكبرى، آخر سباقات الفورمولا-1 قبل العطلة الصيفية.

وفي تعليقه حول الموضوع، قال بن سليّم: «سنقدم اللوائح الفنية المحدثة لعام 2023 إلى المجلس العالمي لرياضة المحركات خلال هذا الأسبوع لمعالجة هذه القضية، وذلك إلى جانب الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليتم تطبيقها خلال ما تبقى من الموسم الحالي. وسيواصل الاتحاد الدولي للسيارات العمل دون كلل لتعزيز مستويات السلامة في رياضة المحركات».