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الرياضي

محظوظ أم عبقري؟.. أنشيلوتي يدخل التاريخ بـ «سجل مذهل»

محظوظ أم عبقري؟.. أنشيلوتي يدخل التاريخ بـ «سجل مذهل»
11 أغسطس 2022 13:00

 
مراد المصري (دبي)

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جدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تفوقه في المباريات النهائية بسجل مذهل للغاية، حيث لم يعرف الخسارة في جميع المباريات النهائية كمدرب مع نادي العاصمة الإسباني، إلى جانب تفوقه في 17 نهائياً من أصل 19 خاضها بالمجمل كمدرب في مسيرته تؤكد أنه عبقري رغم اتهامه بأنه محظوظ أحياناً.
كارلو أنشيلوتي الذي أصبح أكثر مدرب فوزاً بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بـ 4 مرات لكل منهما لم يعرف الخسارة في 7 مباريات نهائية خلال فترة تدريبه ريال مدريد.
أنشيلوتي حقق الفوز مع «الميرينجي» في نهائي في نهائي دوري الأبطال 2014 و2022 ونهائي كأس العالم للأندية 2014، ونهائي كأس إسبانيا 2014 والسوبر الأوروبي 2014 و2022 ونهائي كأس السوبر الإسباني هذا العام، ليتقدم للمركز الثالث على قائمة المدربين الأكثر تحقيقاً للألقاب مع ريال مدريد ب 8 ألقاب معادلاً الإسباني لويس مولوني.
أنشيلوتي لديه سجل مميز عندما يتعلق الأمر بالمباريات النهائية وهو الذي حقق كمدرب بالمجمل 17 فوزاً مقابل خسارتين فقط، فكسب مع ميلان نهائي دوري الأبطال 2003 و2007 وكأس السوبر الأوروبي في نفس العامين وكأس العالم للأندية 2007، وخسر فقط نهائي كأس السوبر الإيطالي 2004 ودوري الأبطال 2005.
كما يمتلك أنشيلوتي العلامة الكاملة مع تشيلسي بتحقيق الفوز في الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي 2009 ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2010، وخاض مع بايرن ميونيخ الألماني نهائي كأس السوبر عامي 2016 و2017 محققاً الفوز في المباراتين أيضاً.
كما أن أنشيلوتي لديه سحر خاص كلاعب بعدما عرفت الفرق التي تواجد بها خلال مسيرته الفوز في المباريات النهائية 11 مرات، محققاً مع روما كأس إيطاليا 4 مرات دون أي خسارة نهائي، فيما خسر معه نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.
وفاز مع ميلان في نهائي دوري الأبطال 1989 و1990 وكأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال في نفس العامين وكأس السوبر الإيطالي 1998، فيما خسر فقط نهائي الكأس عام 1990.

كارلو انشيلوتي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
السوبر الأوروبي
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