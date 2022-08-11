ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي

مراد المصري (دبي)



حصد ريال مدريد لقبه الـ 99 في تاريخه والـ 28 على صعيد الألقاب القارية تحديداً، بعد فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب التفوق على آينتراخت فرانكفورت الألماني ليلة أمس الأول، ليبتعد النادي «الملكي» في صدارة سباق الألقاب، حيث رفع رصيد ألقابه القارية إلى 28، كأكثر فريق في العالم لديه هذا العدد على صعيد القارة وكأس العالم للأندية يليه الأهلي المصري بـ 24 لقباً ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي بـ 18 لقباً.

ريال مدريد واصل الاقتراب أكثر من دخول نادي الـ 100 لقب في سباق خاص بينه وغريمه الأزلي برشلونة، حيث رفع «الميرينجي» رصيده إلى 99 لقباً مقابل 97 لمنافسه الكتالوني.

اللافت أنه باستثناء مسابقة كأس ملك إسبانيا، فإن ريال مدريد ينفرد أو يعادل الصدارة القياسية في البطولات التي حقق ألقابها، ومن أبرزها: دوري أبطال أوروبا «14 لقب»، الدوري الإسباني «35»، كأس السوبر الإسباني «12»، كأس السوبر الأوروبي «5» وكأس العالم للأندية «4».

في حال إقامة كأس العالم للأندية هذا الموسم، فإن هدف ريال مدريد هو تحقيق السداسية التي تبقى إنجازاً ينفرد به برشلونة في عام 2009.

عاش الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ليلة، خاصة بعدما رفع اللقب 23 على الصعيد الشخصي مع نادي العاصمة، وأكد مرة أخرى أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أثبت مرة أخرى أهميته في المواجهات الحاسمة، وهو الذي تصدى لـ 19 محاولة من المنافسين خلال أربع مباريات نهائية خاضها مع ريال مدريد محلياً وقارياً.

دافيد ألابا سجل هدفه الرابع بقيمص ريال مدريد منذ انضمامه الموسم الماضي ليكون المدافع صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال هذا الوقت.