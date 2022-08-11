معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين

الشارقة (الاتحاد)

ينتظم فريق الرمایة بنادي الشارقة الریاضي للمرأة في معسكر مغلق خلال الفترة من 10 - 14 أغسطس الجاري بنادي العین للفروسیة والرماية والجولف، بھدف الاستعداد للموسم الجديد، بمشاركة 8 لاعبات في تخصصات البندقية الھوائیة والمسدس.

ویضم المعسكر كلاً من اللاعبات صالحة آل علي، ویاسمین تھلك، وشروق آل علي، وشمسة الظاھري، وغایة آل شھیل، وفاطمة آل علي، وسارة البلوشي، ونورة الكتبي.

وأكدت میلیسا مدربة الفریق أن المعسكر التدریبي سیشھد التركیز بشكل أساسي على التكیف مع الظروف الخاصة للعبة الرمایة والقوة والمھارات المحددة اللازمة للرمایة، مشیرة إلى أن المعسكر فرصة جیدة لتطبيق كل ھذه العوامل بصورة عملیة والدخول في الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية المقبلة، لاسیما وأن الفترة الحالیة تتخللھا إجازة لأغلب اللاعبات، وھو الأمر یعزز فرصة نجاح المعسكر وتحقيق أھدافه المنشودة.