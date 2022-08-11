سيرينا «الوداع» قبل «الاعتزال»!



تورونتو (أ ف ب)

ودّعت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز التي أعلنت أنها ستعتزل التنس قريباً، الجماهير الكندية بخسارتها في الدور الثاني من دورة تورونتو للألف ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

ولم تكن الخسارة 6-2، 6-4 غير متوقعة أمام حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية العام الماضي، إذ كانت سيرينا تخوض مباراتها الثالثة فقط في العام 2022 في منافسات الفردي.

وحظيت وليامز بوداع مؤثر على أرض الملعب، حيث ذرفت الدموع عندما ودّعت الجمهور الكندي الذي آزرها طوال المباراة.

قالت في المقابلة على أرض الملعب »أحب أن ألعب هنا، لطالما أحببت اللعب هنا، تمنيت لو لعبت أفضل الليلة ولكن بليندا لعبت جيداً».

وتغلبت وليامز التي ستبلغ عامها الـ41 الشهر المقبل، على الإسبانية نوريا دياس، محققة أول فوز لها في الفردي منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2021 قبل 14 شهراً.

لكنها أحدثت صدمة في عالم الرياضة عندما كشفت في مقال في مجلة فوج، ونشرت على إنستجرام أن «العد التنازلي قد بدأ» لاعتزالها والذي سيكون على الأرجح، بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، علماً أنها ستشارك قبل ذلك في سينسيناتي.

تابعت على الملعب وصوتها يرجف «كما قلت في مقالي، أنا سيئة جدًا في الوداع، ولكن إلى اللقاء تورونتو».

من جهتها اعتبرت بنتشيتش أن سيرينا «هي الحدث الليلة، كان شعوراً متميزاً التواجد معها على أرض الملعب، بالنسبة لي كانت مناسبة رائعة جداً».

وتابعت «بإمكانكم الشعور بوجودها في كل مكان، لديها هذه الهالة، سواء أعجبكم ذلك أم لا، تشعرون بالرعب والخوف» أمامها، «أشعر أني أصاب برهبة رؤية المشاهير في كل مرة أراها، من الصعب جداً أن ألعب ضدها، أشعر أنني مشلولة قليلاً، فقط لمجرد مشاهدتها».

وكان هذا الفوز الثاني للسويسرية على الأميركية في رابع لقاء بينهما، علماً أن الأول كان في الدور نصف النهائي في تورونتو أيضاً في 2015 »اليوم حزين نسبياً، لا أريدها أن تعتزل».

وانسحبت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً، عندما كانت متأخرة في مباراتها في الدور الثاني 6-1، 2-1 أمام الصينية كينوين جينج «51» بسبب آلام في المعدة.

وتواصلت نتائج جابر المتواضعة منذ بلوغها نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد أن ودّعت أيضاً من الدور ربع النهائي لدورة سان خوسيه الأميركية على الملاعب الصلبة الأسبوع الماضي.

وتلتقي الصينية مع صاحبة الأرض بيانكا أندرييسكو التي تغلبت على الفرنسية أليزيه كورنيه 6-3، 4-6، 6-3.

كما بلغت الإسبانية جاربينيي موجوروسا، المصنفة ثامنة عالمياً، الدور الثالث بفوزها على الإستونية كايا كانيبي 6-4، 6-4 لتضرب موعداً مع بنتشيتش.

وتلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سادسة في الدور التالي مع الاميركية كوكو جوف بعد تفوقها على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-4، 6-3، فيما اضطرت مواطنة الأخيرة باولا بادوسا، الثالثة عالمياً، إلى الانسحاب من مباراتها ضد الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا عندما كانت متأخرة 7-5، 1-صفر بسبب إصابة في القدم.