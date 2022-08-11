«زوارق أبوظبي» تخوض «التحدي الحقيقي» في «جولة التعويض»



كوبيكس (الاتحاد)



يستعد بطل العالم في مونديال «الفورمولا-2»، راشد القمزي، نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لدخول اختبار صعب يوم السبت المقبل، من خلال انطلاق منافسات الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام في مدينة كوبكيس جنوب ليتوانيا، وبمشاركة متوقعة لـ 25 زورقاً من مختلف أنحاء العالم في ثاني جولات المونديال هذا الموسم.

ويأمل القمزي الصغير في تعويض نزيف النقاط، والذي تعرض له، من خلال الجولة الأولى، والتي كانت قد أقيمت في مدينة أوجستو في بولندا قبل أسبوعين بالتحديد، وفي يوليو الماضي، حيث كان متصدراً لتفاصيل السباق الرئيسي، حتى منتصف السباق، بعد أن تعرض لخطأ التفاف أحد الزوارق في أحد منحنيات الكورس، حتى يخرج من المنافسة، ويخسر 20 نقطة مستحقة، من خلال الجولة الافتتاحية للموسم.

وتوجه القمزي قبل بدء المنافسة في ثاني جولات المسابقة، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن دعمه ومتابعته المستمرة كانت خلف تحقيق الفريق للقب البطولة ثلاثة مرات في السابق، وفي غضون سنوات قليلة من مشاركته عبر البطولة الدولية، ومنذ بدا في موسم 2016 وحتى الموسم الحالي.

وأكد القمزي أن جولة ليتوانيا ستكون تحدياً حقيقياً، خاصة أنها جولة التعويض بالنسبة له، والعودة مجدداً إلى الدفاع عن لقب البطولة، وقال: التحدي الحقيقي يبدأ من خلال هذه الجولة، لا سيما وأنني تعرضت لخسارة نقاط في الجولة الماضية، لا مجال للأخطاء هنا أو نزيف آخر للنقاط، ولابد من تحقيق مركز متقدم للاستمرار في المنافسة.

وبالرغم من النتيجة القاسية للقمزي في جولة الافتتاح، إلا أنه أكد أن زميله منصور المنصوري، وعلى زورق »أبوظبي 36» حقق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى، بحصد المركز الثاني والوصافة، مشيداً بما قدمه من مستوى ملفت، وبأن لديه القدرة على الدفاع عن اللقب إلى جانب القمزي في الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن كوبكيس تستضيف إحدى جولات البطولة للموسم الثاني على التوالي، حيث استضافت جولة الافتتاح في موسم 2021، وحل القمزي من خلالها في المركز الخامس، قبل أن يكمل مشواره ويحصد لقب الجولات المتبقية، ويحقق لقب موسم 2021، ويأمل أن يتكرر معه السيناريو من خلال الموسم الحالي، خاصة مع تشابه الموقف، بإخفاق «غير مقصود» في الجولة الأولى، وتعويض لاحق في الجولات المتبقية.

وتبدأ منافسات البطولة غداً «الجمعة»، من خلال الفحص الفني للزوارق المشاركة، وأيضاً التسجيل الرسمي في الجولة، حيث من المتوقع تسجيل 25 زورقاً في الجولة الحالية، مع وجود كوكبة من النجوم المشاركين، أبرزهم نجم «الفورمولا-1» سامي سيليو، والذي يشارك عبر زورق فريق الشارقة، بالإضافة إلى صاحب الأرض، الليتواني ادجراس ريابكو، وحضور مختلف النجوم في الجولة الحالية، وتنطلق تفاصيل سباق أفضل زمن يوم السبت، ثم السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد، وإسدال الستار على منافسات الجولة الثانية من البطولة، ويشارك فريق أبوظبي بـ «زورق 1» بقيادة راشد القمزي، و«زورق 36» بقيادة منصور المنصوري، وتحت إشراف المدرب الإيطالي جيدو كابليني أسطورة «الفورمولا1»، وصاحب الألقاب العشرة من خلال المنافسة.