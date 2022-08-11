«الشارقة البحري» ينظم دورات في إدارة «الدراجات المائية»



الشارقة (وام)



وقع نادي الشارقة للرياضات البحرية اتفاقية مع منظمة «IJSBA» الدولية لتنظيم دورة للحكام المواطنين خاصة بالدراجات المائية، لتطوير الحكام وتأهيلهم، قبل مشاركة بعضهم في إدارة منافسات بطولة العالم بأمريكا خلال الفترة المقبلة.

وتقام فعاليات الدورة تحت إشراف المنظمة المتخصصة في الدراجات المائية، وجاء توقيع الاتفاقية خلال استقبال مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني لرئيس المنظمة في أوروبا بيتر ديسبت، بمقر النادي في مدينة الشارقة.

وأكد الحوسني اعتزاز النادي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالمنظمات والأندية المختصة بالرياضات المائية في مختلف دول العالم، فيما أكد رئيس منظمة في أوروبا بيتر ديسبت رغبته الشديدة في تعزيز التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها النادي البحري على كافة الأصعدة.

وخلال الزيارة، اطلع رئيس المنظمة على مرافق النادي والمعدات البحرية التي يمتلكها، وشاهد عرض وثائقي عن الفعاليات والمسابقات التي قام بتنظيمها النادي خلال الفترة الماضية.

كما زار بعض الأماكن والمعالم السياحية والبحرية التي يتم فيها ممارسة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة، وينظم عليها مختلف الفعاليات والسباقات الدولية مثل بحيرة الخان وبحيرات الممزر وكورنيش الشارقة وشاطئ الحمرية وشاطئ كلباء وشاطئ خورفكان وشاطئ دبا الحصن واستمع لشرح مفصل عن آلية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الأطراف والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.