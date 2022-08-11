«بنزيمة 323» ثاني الهدافين التاريخيين للريال



برلين (د ب أ)



تخطى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إنجاز الأسطورة راؤول جونزاليس، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لريال مدريد، بعد تسجيله هدفاً في كأس السوبر الأوروبي.

وسجل بنزيمة الهدف الثاني للنادي الملكي ليقوده للفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني

2- صفر على الاستاد الأولمبي في هيلسنكي.

وعادل بنزيمة إنجاز راؤول جونزاليس، وقاسمه المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الملكي برصيد 323 هدفاً لكل منهما، عندما أحرز هدفاً برأسه، خلال الفوز على ليفانتي 6 - صفر في مايو الماضي.

وبهدفه في شباك فرانكفورت رفع بنزيمة رصيده إلى 324 هدفاً، ويتصدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا سجلها خلال تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018.