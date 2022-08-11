البرازيل ترفض لعب «مؤجلة» الأرجنتين

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه يرفض إعادة المباراة ضد الأرجنتين التي لم تنته العام الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

قال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي «بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيس، إلى تعليق المباراة».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمر في فبراير الفائت منتخبي البرازيل والأرجنتين، اللذين كانا ضامنين منذ حينها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس، ولم يعودوا إلى أرض الملعب ما أدى إلى توقف المباراة نهائياً، وقالت السلطات الصحية وقتها إن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فوراً لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.

وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن «الفيفا» قد سبق أن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على إلغاء المباراة.

تابع البيان «سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه «الفيفا» والاتحاد الأرجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في سبتمبر.

قال رودريجيش من جهته «بالنظر إلى موقف الجهاز الفني، سنطلب الآن من «الفيفا» إلغاء المباراة، أولويتنا هي الفوز بكأس العالم للمرة السادسة في قطر».