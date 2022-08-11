«المشاغب» يضرب مدفيديف في «مونتريال»



تورونتو (أ ف ب)



حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بداية قوية في مستهل مبارياتها في دورة تورونتو الألف في التنس، بفوزها الساحق على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-2، لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتواجه البولندية، المتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، البرازيلية بياتريس حداد مايا «24» الفائزة على الكندية ليلى فرنانديس الثالثة عشرة ووصيفة بطولة الولايات المتحدة العام الماضي 7-6 و6-1.

وبدأت شفيونيتك التي بدت لا تقهر في الربيع على الملاعب الصلبة الأميركية، حيث توجت بلقب دورتي إنديان ويلز وميامي، بأفضل طريقة استعداداتها لبطولة فلاشينج ميدوز التي تخوضها كأبرز المرشحات للفوز باللقب، في سعيها لتتويج ثانٍ في بطولات «الجراند سلام».

ولم تواجه شفيونيتك صعوبة في التخلص من منافستها المصنفة 72 عالمياً، علماً أن الأخيرة لم تبدِ أي مقاومة سوى في بداية المجموعة الثانية بكسر إرسال البولندية مرتين توالياً، قبل أن تستسلم نهائياً بعد ساعة و5 دقائق.

وواجهت شفيونتيك الفائزة بستة ألقاب هذا العام، 9 نقاط لكسر إرسالها، نجحت في إنقاذ 6 منها، علماً أنها تخوض ثاني دورة لها منذ خسارتها أمام الفرنسية أليزيه كورنيه في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، لتنهي الأخيرة سلسلة من 37 فوزاً توالياً للبولندية.

وفي مباريات أخرى، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا الرابعة عشرة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-1 و6-1، والإيطالية كاميلا جورجي على البلجيكية إليز مرتنز 6-3 و7-5، والرومانية سيمونا هاليب «15» على الصينية جانج شواي 6-4 و6-2، فيما احتاجت صاحبة الأرض جوري جوف العاشرة إلى ثلاث مجموعات للتخلص من الكازخستانية ايلينا ريباكينا 6-4 و6-7 و7-6.

وارتكبت جوف التي وصلت إلى نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية هذا العام «خسرت أمام شفيونتيك»، 13 خطأً مزدوجاً قبل أن تنجح في إقصاء بطلة ويمبلدون العام الحالي.

ولدى الرجال، تابع الأسترالي «المشاغب» كيريوس انتصاراته المدوية منذ وصوله إلى نهائي بطولة ويمبلدون الشهر الماضي، لينجح في قلب تخلفه أمام الروسي أندري مدفيديف، المصنف أول عالمياً، إلى فوز 6-7 و6-4 و6-2، في الدور الثاني لدورة مونتريال الألف نقطة للماسترز التي تتناوب سنوياً مع تورونتو على استضافة دورتي الرجال والسيدات.

واصطدم الروسي المتوج بدورة لوس كابوس المكسيكية الأسبوع الماضي والذي سيدافع عن لقبه على ملاعب فلاشينج ميدوز بعد أكثر من أسبوعين، بصلابة وقوة الأسترالي الفائز بمباراته الثامنة توالياً، علماً أن خسارته الأخيرة كانت أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون.

وكان كيريوس توج بدورة واشنطن الأسبوع الماضي محققاً أول لقب له منذ 2019 ما سمح له بالتقدم الى المركز 37 في التصنيف العالمي.

وخسر الإسباني كارلوس ألكاراس جارفيا، المصنف رابعاً عالمياً، أمام الأميركي تومي بول «34» الذي انقذ كرة لمنافسه لحسم اللقاء بنتيجة 7-6 و6-7 و3-6.

قال بول الذي سدد 36 كرة فائزة مقابل 33 لألكاراس «كان من الجيد إنهاء هذه المباراة على الشبكة، لقد قمت بالكثير من الأشياء بشكل جيد».

وأضاف «لقد لعبت بمستوى جيد وبشكل مريح، أنا سعيد بالتأهل، ويجب الآن التعافي، من أجل الغد».

وعانى الشاب الإسباني «19 عاماً»، والذي اعتقد أنه كان مسيطراً على المباراة، من خيبة أمل، بعدما واجه منافساً عنيداً، قلب تأخره في المجموعة الثانية 1-4 إلى فوز في الشوط الفاصل «تاي بريك»، قبل أن يحسم اللقاء لمصلحته.

ويأمل بول في أن يتوج بلقبه الثاني في مسيرته بعد أوّل في ستوكهولم العام الماضي، في حين بات يتوجب على ألكاراس الانتظار لتحقيق لقبه الخامس العام الحالي، بعد دورات ريو دي جانيرو وبرشلونة وكل من ميامي ومدريد الألف نقطة للماسترز.

ومن المتوقع أن يشارك ألكاراس في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز الأسبوع المقبل، في التحضير الأخير قبل انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة حيث كان ابرز المفاجآت العام الماضي ببلوغه الدور ربع النهائي.

وفاز النرويجي كاسبر رود المصنف رابعاً على السلوفاكي أليكس مولكان 7-6 و6-3، والإسباني بابلو كارينيو بوستا على الدنماركي هولجر رونه 6-صفر و6-3، فيما قلب الإيطالي يانيك سينر السابع تأخره بمجموعة أمام الفرنسي أدريان مانارينو «70» إلى فوز بنتيجة 2-6 و6-4 و6-2.