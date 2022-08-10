«دراجات الإمارات» يضم جروسشارنتر حتى 2024

أبوظبي (الاتحاد)

كشف فريق الإمارات عن توقيع عقد جديد مع الدراج فيلكس جروسشارنتر، لينضم بموجبه إلى صفوف التشكيلة الإماراتية في الموسم المقبل وحتى نهاية عام 2024.

ويعدُّ فيلكس دراجاً متخصصاً بسباقات التسلق يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو حامل اللقب الحالي لبطولة سباقات الطرق النمساوية، فضلاً عن سجله الذي يضم الفوز في 6 سباقات احترافية. وتعليقاً على الخبر، قال فيلكس جروسشارنتر: «أتطلع إلى الانضمام إلى صفوف فريق الإمارات، وإلى خوض تحديات المستقبل معه. ويعدُّ فريق الإمارات أحد أفضل فرق الدراجات في العالم، وأنا سعيد بفرصة الانضمام إليه، كما أنني على ثقة من أن الفريق سيستفيد من قدراتي، وسأحرص على مساعدة الجميع لتحقيق أفضل النتائج».