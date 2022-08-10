لوب يعلن مشاركته في رالي أكروبوليس اليوناني

باريس (أ ف ب)

أعلن بطل العالم للراليات تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب مشاركته في رالي أكروبوليس اليوناني الدولي، المرحلة العاشرة من البطولة العالمية، خلف مقود سيارة فورد بوما بألوان فريق أم-سبورت.

وكتب الفرنسي، البالغ 48 عاماً والمتوج في رالي أكروبوليس ثلاث مرات أعوام 2005 و2008 و2012، عبر حسابه على تويتر «بعد 10 أعوام، العودة إلى رالي أسطوري».

وفاز لوب، المتوج بلقب بطولة العالم للراليات بين عامي 2004 و2012، والذي قرر أن يشارك هذا العام في برنامج جزئي مع فورد، في يناير بلقب رالي مونتي كارلو، باكورة الجولات العالمية، بعد منافسة شرسة مع مواطنه سيباستيان أوجييه، بطل العالم ثماني مرات والمشارك بدوره في برنامج جزئي مع تويوتا، ليصبح في سن الـ 47 عاماً و10 أشهر أكبر فائز في الـ «دبليو آر سي».

ورفع لوب بهذا الفوز عدد انتصاراته القياسية إلى 80، ليعود ويشارك في رالي البرتغال وسفاري كينيا مع نجاح أقل إذ انسحب من الأوّل وحلّ ثامناً في الثاني.

وتجلس إلى جانب لوب في رالي أكروبوليس الذي يقام من 9 حتى 11 سبتمبر المقبل، مرة جديدة ملاحته مواطنته إيزابيل جالميش.

ويتصدر ترتيب السائقين هذا العام السائق الشاب الفنلندي كالي روفانبيرا، المتوج بخمسة راليات من اصل 8، وذلك قبل انطلاق منافسات رالي بلجيكا من 18 حتّى 21 أغسطس الحالي.