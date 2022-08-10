علم الإمارات يرفرف في افتتاح «ألعاب التضامن»



أحمد جمال الدين (قونية)



حضر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، على استاد متروبوليتان، حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية، بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة، وتشارك الإمارات فيها بـ53 رياضياً في 9 رياضات مختلفة.

وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يوسف ميرزا وصفية الصايغ، إذ تقدم الثنائي طابور عرض الدولة في مراسم مرور حملة أعلام الدول المشاركة بالدورة.

وافتتح الحفل رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا قونية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية، كما حضر حفل الافتتاح سعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركيا، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

بدأ فقرات الحفل المطرب ماهر زين، حيث شهد الحفل عقب ذلك عروضاً فنية وتاريخية للتراث التركي تم خلالها استخدام الطائرات بدون طيار مع توظيف التكنولوجيا المرئية، كما تم استعراض لوحات فنية لزهرة التوليب تتضمن عام 2021 في إشارة للموعد الأصلي لتنظيم الدورة قبل تأجيلها بسبب جائحة كوفيد – 19.

من ناحية أخرى، زار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مقر إقامة وفد الإمارات المشارك في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية، وجميع الرياضيين والوفد الإداري والفني والطبي المرافق لهم.

ورافق معاليه خلال زيارته لقرية الرياضيين العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الوفد، حيث نقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مؤكداً على متابعة سموه لمشوار وفد الإمارات في الدورة وجميع المنتخبات الوطنية في مسيرة تمثيل الوطن في هذا المحفل الرياضي المهم، والذي يضم نخبة من أبرز الرياضيين من 56 دولة.

وأعرب معاليه خلال زيارته لمقر إقامة الوفد الإماراتي عن ثقته في الرياضيين المشاركين بالدورة وكذلك اللاعبات اللاتي ينافسن في فئة السيدات، مطالباً الجميع بالتركيز ومضاعفة الجهود لتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات واستثمار هذه الدورة القوية كمحطة رياضية قبل خوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين العام المقبل.

ووجه معاليه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة وتسخيرها أمام الوفد المشارك وتسهيل مهمته طوال فترة الدورة وحتى الوصول إلى أرض الوطن، وتقديم كافة أوجه الدعم للرياضيين وتحفيزهم لتحقيق النتائج المرجوة بإسم الوطن.

وثمن معاليه الجهود التي يبذلها الرياضيون والمسؤولية التي يحملونها بكل فخر في مسيرة تمثيل الوطن، لهي دائماً محل تقدير واعتزاز لمجلس إدارة للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجميع فرق العمل التي ترافقهم في مختلف الاستحقاقات والمحافل الرياضية المختلفة.

وتوقف رصيد الإمارات عند 4 ميداليات في المركز الثامن، فيما تصدرت تركيا الدولة المستضيفة جدول الترتيب العام برصيد 38 ميدالية، وإيران في المركز الثاني برصيد 18 ميدالية، وكازاخستان في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية.





وتشارك الإمارات في الدورة بـ9 رياضات هي الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.



نتائج طيبة للرماية



استهل منتخبنا الوطني للرماية منافسات التراب بواقع 3 جولات من أصل 5 بإجمالي 125طبقاً، حيث نجح الرامي حمد الكندي في تحقيق العلامة الكاملة في منافسات اليوم الأول بواقع 75 طبقاً متساوياً مع الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان في المركز الأول، فيما حصد يحيى المهيري 70 طبقاً كما حقق ظاهر العرياني 63 طبقاً.

وشارك في مسابقة التراب 35 رامياً ويتبقى جولتان غداً الخميس لتحديد المتأهلين إلى الدور النصف النهائي.

كما افتتح منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم مشواره بالدورة بالمشاركة في مسابقة التمهيدي لفردي الرجال والسيدات لمسافة 50 متراً، حيث حقق اللاعب حبيب البلوشي 600 نقطة، كما حصد اللاعب غلام خورشيد 423 نقطة، وحصد محمد الشحي 581 نقطة، فيما شاركت اللاعبة هيفاء النقبي في المسابقة محققة 581 نقطة في مسابقة السيدات.