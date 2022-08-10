سانشيز إلى مرسيليا في صفقة انتقال مجانية

مرسيليا (أ ف ب)

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي رسمياً تعاقده مع نجم أرسنال وبرشلونة السابق، المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن إنتر الايطالي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «يعلن أولمبيك مرسيليا عن التوقيع مع أليكسيس سانشيسز، وسينضم المهاجم الدولي التشيلي غير المرتبط بأي عقد الذي خاض 143 مباراة دولية وفاز بـ17 لقباً في مسيرته، رسمياً بعد أن نجح في فحصه الطبي».

وقال مسؤول في النادي: إن اللاعب البالغ 33 عاماً وقّع على عقد لمدة عام، ووصل المهاجم إلى مطار مرسيليا مساء أمس وسط ترحيب صاخب من المشجعين المحليين بعد أن حرّره إنتر الاثنين عقب موسمين في الدوري الإيطالي، علماً أن عقده ينتهي العام المقبل وتخلص من راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو.

وحلّ مرسيليا ثانياً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي وتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لكن بعد ذلك رحل عنه المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي - الذي درّب تشيلي سابقاً - وحلّ بدلاً منه مدافع كرواتيا السابق إيغور تيودور الذي استهل مشواره بفوز 4-1 على رينس في المرحلة الافتتاحية الأحد الفائت.

وسبق لرئيس النادي بابلو لونغوريا أن قال في تصريح لقناة «برايم فيديو» الأحد إن التشيلي «شخصية تتطابق تماماً مع ما نريد تطبيقه».

وسيكون مرسيليا النادي الأوروبي السادس في مسيرة سانشيز بعد أودينيزي الإيطالي، برشلونة الاسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر.

ودافع اللاعب عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولاً على سبيل الإعارة من يونايتد قبل أن يوقع نهائياً لصالح الفريق الإيطالي الذي حقق معه أربعة ألقاب، بينها لقب الدوري عام 2021، لكن الموسم الماضي شارك أساسياً في تسع مباريات فقط.