3.5 مليون دولار لكل نادٍ في «سوبر أفريقيا»



نيروبي (أ ف ب)

أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء الدوري السوبر الجديد بقيمة جوائز تصل إلى 100 مليون دولار، بهدف ضخ قوة مالية للأندية التي تعاني من ضائقة في القارة.

أعلن رئيس الاتحاد القاري، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، عن البطولة الثورية التي يدعمها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» على الرغم من إسقاط مبادرة مماثلة في أوروبا في عام 2021.

ستقام النسخة الأولى في أغسطس 2023 وتنتهي في مايو 2024، على أن يشارك 24 فريقاً من كبار الأندية الإفريقية، فيما لم يتم الكشف عما إذا سيحل مكان دوري الأبطال أو المسابقة الرديفة كأس الكونفدرالية.

قال موتسيبي خلال إطلاق الدوري في بلدة أروشا شمال تنزانيا: «الدوري السوبر الإفريقي هو مبادرة مهمة جداً. إحدى أكبر المشاكل في أفريقيا هي الموارد المالية»، مضيفاً: «الدوري السوبر الإفريقي هو أحد أكثر الخطوات تطوراً في تاريخ كرة القدم الإفريقية والهدف مما نحاول تحقيقه واضح للغاية: التأكد من أن كرة القدم الإفريقية للأندية هي ذات مستوى عالمي وتنافس الأفضل في العالم».

وتابع: «نعتزم استخدام 100 مليون دولار كقيمة الجوائز المالية والقيام بذلك كل عام في الدوري السوبر، بحيث يحصل الفائز على 11.5 مليون دولار».

وقال موتسيبي: إن الاتحاد الإفريقي سيستخدم 50 مليون دولار من الدوري السوبر لجعل كرة القدم جذابة، وضمان بقاء أفضل اللاعبين في أفريقيا، وتحسين جودة الرياضة في القارة.

وأردف: «سيحصل كل فريق من الأندية الـ24 التي ستشارك في النسخة الأولى على مساهمة سنوية تبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار لشراء اللاعبين ودفع تكاليف النقل وانتقالات اللاعبين».

وناشد موتسيبي الحكومات الإفريقية للمساعدة في بناء ملاعب تتمتع بمعايير الاتحاد القاري لضمان أن يلعب كل فريق في بلده.

ولكن لا يبدو أن الجميع كان سعيداً بإطلاق هذا الدوري، إذ وصفه مالك نادي كايب تاون سيتي الجنوب أفريقي، جون كوميتيس، بأنه «فكرة سخيفة للغاية...الدوري السوبر سيقتل منافسات الأندية الإفريقية».



