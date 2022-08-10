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الرياضي

الكويت تخطط لاستضافة 45 بطولة دولية

الكويت تخطط لاستضافة 45 بطولة دولية
10 أغسطس 2022 17:26

الكويت (د ب أ) 

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قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري: إن العمل جارٍ على تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للرياضة التي جرى إعدادها بالشراكة بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) كلمة المطيري التي ألقاها خلال زيارته، اليوم الأربعاء، للاعبي ولاعبات الكويت المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بنسختها الخامسة التي تستضيفها تركيا في مدينة قونية وتستمر حتى 18 أغسطس الحالي، بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي يمثلون 56 دولة.
وذكر المطيري أنه سيتم العمل على هذه الاستراتيجية الرياضية بكل شفافية ووضوح، ليتم تطوير العمل وتحقيق الشراكة الهادفة إلى تطوير الرياضة الكويتية وجعلها رائدة في جميع المحافل الإقليمية والدولية ورفع اسم الكويت عالياً.
يذكر أن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة كان قد جرى الإعلان عنها في نوفمبر 2021 وتتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة، إلى جانب إنشاء ستة استادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك استضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.
وأشاد الوزير المطيري بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الكويت حتى الآن في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وحثهم على تقديم المزيد من العطاء لنيل أكبر عدد من الميداليات الملونة.
وتشارك الكويت في هذه الدورة بنحو 60 لاعباً ولاعبة يشاركون في ألعاب القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة. 

الرياضة الكويتية
دورة التضامن الإسلامي
الكويت
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