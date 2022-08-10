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الرياضي

100 مليون دولار جوائز دوري السوبر الأفريقي

100 مليون دولار جوائز دوري السوبر الأفريقي
10 أغسطس 2022 15:38

 
القاهرة (د ب أ) 

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أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأربعاء، إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي بشكل رسمي في عام 2023، وذلك علي هامش الجمعية العمومية للكاف المنعقدة حالياً في تنزانيا، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: إن الهدف من دوري السوبر الأفريقي هو رفع المستوى العام للكرة في القارة السمراء.
وأضاف: «نهدف أيضاً لزيادة مداخيل الأندية، سنقدم مليون دولار لكل الفرق التي ستشارك في المسابقة وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى».
وتابع: «إجمالي الجوائز المالية لدوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ 11 مليون دولار، وكل هذه المبادرات هي التي ستظهر جدوى اتخاذ قرار السوبر الأفريقي».
وأوضح: «خصصنا عشرة ملايين دولار لتطوير كرة القدم في المدارس الأفريقية، والسوبر الأفريقي هو خطة لتطوير الكرة الأفريقية، البطولة ستبدأ في (آب) أغسطس 2023 والعمل لها يبدأ من الشهر المقبل من خلال التفاعل مع كبار المستشارين والشركات».
وتابع: «سنتعامل مع أفضل الشركات الراعية لهذا الدوري، وهدفنا المنشود هو الوصول للقمة من خلال السوبر الأفريقي، واليوم سنشهد النقلة النوعية في كرة القدم». 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الكاف
دوري أبطال أفريقيا
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