الملاكم فيوري يرغب في إكمال «الثلاثية» أمام تشيسورا



لندن (رويترز)

قال تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل: إنه سيعود إلى الملاكمة مع مدرب جديد ويريد إكمال الثلاثية ضد مواطنه البريطاني ديريك تشيسورا.

وقال بطل مجلس الملاكمة العالمي في أبريل، بعد فوزه على مواطنه ديليان وايت في ويمبلي إنه وعد زوجته بالاعتزال، وقال مروج مبارياته فرانك وارين في تصريحات إذاعية مطلع هذا الأسبوع إن فيوري يتوق للعودة للحلبات.

وقال فيوري على انستجرام: «قررت العودة إلى الملاكمة لأن بوسعي أن أصبح أول بطل للوزن الثقيل في التاريخ يحصل على ثلاثيتين واحدة مع ديونتاي وايلدر والثانية مع ديريك تشيسورا، قلت دائماً إنني سأواجه ديريك تشيسورا في نهاية مسيرتي، وها نحن نحطم كل الأرقام القياسية مرة أخرى ونسجل سابقة في هذه الرياضة».

وتعادل فيوري، الذي لم يتجرع أي هزيمة، مع وايلدر في أول مواجهة بينهما على لقب مجلس الملاكمة العالمي في 2018، لكنه فاز على منافسه الأمريكي في 2020 و2021. وتغلب على تشيسورا في 2011 و2014.

يبلغ تشيسورا الآن من العمر 38 عاماً وبدت مسيرته في طريقها للنهاية حتى تغلب على البلغاري كوبرات بوليف في لندن الشهر الماضي.

وسينتظر فيوري (33 عاماً) أيضاً نتيجة المواجهة بين مواطنه أنطوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك بطل العالم في وزن الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة، والتي ستقام في جدة بالسعودية الأسبوع المقبل.

وقال بطل مجلس الملاكمة العالمي الشهر الماضي: إنه يسعده مواجهة جوشوا في إنجلترا، وقال فيوري على انستجرام إنه تعاقد مع إيزاك لو بطل وزن الريشة لتدريبه، وأضاف: «يعرفني أكثر من أي شخص آخر على هذا الكوكب وسنشكل فريقاً عظيماً».