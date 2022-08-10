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الرياضي

8 لاعبين في قائمة منتخب الكاراتيه لـ «التضامن الإسلامي»

8 لاعبين في قائمة منتخب الكاراتيه لـ «التضامن الإسلامي»
10 أغسطس 2022 16:00

 
دبي (الاتحاد)
يتأهب منتخبنا الوطني للكاراتيه لخوض منافسات بطولة «التضامن الإسلامي» المقامة بتركيا حالياً، حيث تغادر البعثة الأحد المقبل بمشاركة 8 لاعبين في منافسات الكاتا فردي وجماعي والكوميتيه الفردي، والتي تدخل ضمن تحضيرات منتخبنا استعداداً لبطولة العالم للكبار والمقامة في تركيا أيضاً في أكتوبر المقبل.
تضم قائمة منتخبنا الوطني للكاراتيه اللاعبين أحمد سالم، سليمان الملا، محمد الأنصاري، مروان المازمي، يوسف فريدوني، عبدالغني محمد، حوراء العجمي، فاطمة سالم، الحكم الدولي جابر الزعابي، وخالد سليمان، وأمينة حاجي.
واختتم منتخبنا برنامج تحضيراته من خلال معسكر إعداد داخلي خلال الفترة من 2 وحتى 7 أغسطس، اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية بصالة الاتحاد بنادي الوصل الرياضي، وذلك بحضور أعضاء لجنة المنتخبات ومدير المنتخبات ومدربي المنتخب واللاعبين واللاعبات.
وأشاد عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، رئيس اللجنة الإعلامية بالجهود التي يبذلها الاتحاد برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، وحرصه على دعم جهود جميع لاعبي المنتخب المشاركين في هذه البطولة، وتحفيزه المستمر لهم على حسن تمثيل الدولة في هذا المحفل الرياضي الكبير.

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