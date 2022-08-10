الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إغلاق باب التصويت على «جوائز الأفضل»

إغلاق باب التصويت على «جوائز الأفضل»
10 أغسطس 2022 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أغلق مساء اليوم باب التصويت على قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021-2022، الذي تنظمه رابطة المحترفين، واستمر بداية من مساء الجمعة الماضي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي.
وتُعلن الرابطة في غضون الأيام المقبلة عن «القوائم المختصرة» للمرشحين، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب لجوائز الموسم، المقرر يوم 27 أغسطس الجاري، في قصر الإمارات، وسيتم خلاله تكريم الأفضل في 15 فئة.
وشهد التصويت على «جوائز الأفضل» إقبالاً لافتاً من الجماهير، من خلال الموقع الرسمي للرابطة والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، بجانب الحسابات الرسمية للرابطة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتنقسم الجوائز لثلاث فئات رئيسية، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف من اختيار الجماهير، وأفضل منصة رياضية رقمية.
فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.
أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر. 

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يحقق الفوز مع ظهور خربين
شرطة دبي تشارك في فعاليات «المعسكرات الصيفية»
رابطة المحترفين
جوائز الموسم الكروي
دوري المحترفين
آخر الأخبار
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
دنيا
«الصيف المبتكر» في حي دبي للتصميم يحفِّز الإبداع
اليوم 12:26
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©