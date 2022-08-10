«أبيض الشاطئية» يُواجه مصر والمغرب والسعودية

دبي (الاتحاد)

تُغادر غداً «الخميس»، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، إلى المملكة المغربية، للمشاركة في بطولة كأس الدار البيضاء الودية، ويؤدي خلالها منتخبنا ثلاث مباريات خلال أيام 12,13,14 أغسطس، حيث يواجه مصر في المباراة الأولى ثم السعودية وبعدها المغرب.

واختار الإسباني راميرو أماريللي مدرب المنتخب 10 لاعبين، وهم: وليد بشر، هشام منتصر، محمد عبدالله، عبدالله عباس، عباس علي، سعيد عيد، راشد عيد، جمال محمد، حميد جمال، أحمد بشر.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، أن المشاركة تأتي بعد موافقة اتحاد الكرة على الدعوة المقدمة من لجنة كرة القدم الشاطئية «BSWW»، متمنياً أن تحقق هذه المشاركة الفوائد الفنية المطلوبة وتُسهم في إعداد المنتخب للبطولات المقبلة.

وقال: «نلعب أمام ثلاثة منتخبات عربية قوية، سبق لنا مواجهتها من قبل، وتميزت تلك المواجهات بالقوة والندية، نجدد ثقتنا في لاعبينا ونأمل أن يواصلوا تفوقهم وينجحوا في تحقيق نتائج إيجابية».

ويدخل منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بطولة كأس الدار البيضاء الودية بتحد كبير، بعد أن تُوّج في مايو الماضي بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت في مدينة جازان السعودية، بفوزه في المباراة النهائية على شقيقه المنتخب العُماني بثلاثة أهداف لهدفين.