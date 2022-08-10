الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

موراي يكسر مضربه في بطولة كندا للتنس

موراي يكسر مضربه في بطولة كندا للتنس
10 أغسطس 2022 13:55

 
لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
سيرينا «الوداع» قبل «الاعتزال»!
نادال يظهر في سينسناتي

ودع النجم البريطاني آندي موراي منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس، التي توج بلقبها ثلاث مرات، من الدور الأول بعدما تغلب عليه الأميركي تايلور فريتز 6/ 1 و6/ 3.
وكان موراي قد توج بلقب البطولة آخر مرة عام 2015 بعد أن أحرز اللقب أيضاً في عامي 2009 و2010، لكنه تلقى الهزيمة في مباراته بالدور الأول أمام فريتز، والتي تأجلت لمدة يوم بسبب الأمطار في مونتريال.
وفرض فريتز تفوقه بشكل كبير في المجموعة الأولى، ثم دافع موراي عن فرصه بقوة خلال المجموعة الثانية، لكن التوتر نال منه وحطم مضربه على أرض الملعب أكثر من مرة.
وتأهل فريتز للقاء مواطنه فرانسيس تيافوي في الدور الثاني للبطولة.
أما البريطاني كاميرون نوري، فقد تأهل إلى الدور الثاني بالفوز على الأميركي براندون ناكاشيما 6/ 4 و6/ 4.
واحتاج نوري المصنف 11 على العالم إلى ساعة واحدة و13 دقيقة فقط لحسم المباراة والتأهل للقاء الهولندي بوتش فان دي زندشلب في الدور الثاني.
كذلك تغلب جاك دريبر على هوجو جاستون 6/ 2 و6/ 3 ليتأهل للقاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كما تغلب البريطاني دان ايفانز على فيليب كرايينوفيتش وسيلتقي في الدور الثاني، الروسي أندريه روبليف. 

أندي موراي
التنس
بطولات التنس
آخر الأخبار
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
عربي ودولي
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©