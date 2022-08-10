موراي يكسر مضربه في بطولة كندا للتنس



لندن (د ب أ)

ودع النجم البريطاني آندي موراي منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس، التي توج بلقبها ثلاث مرات، من الدور الأول بعدما تغلب عليه الأميركي تايلور فريتز 6/ 1 و6/ 3.

وكان موراي قد توج بلقب البطولة آخر مرة عام 2015 بعد أن أحرز اللقب أيضاً في عامي 2009 و2010، لكنه تلقى الهزيمة في مباراته بالدور الأول أمام فريتز، والتي تأجلت لمدة يوم بسبب الأمطار في مونتريال.

وفرض فريتز تفوقه بشكل كبير في المجموعة الأولى، ثم دافع موراي عن فرصه بقوة خلال المجموعة الثانية، لكن التوتر نال منه وحطم مضربه على أرض الملعب أكثر من مرة.

وتأهل فريتز للقاء مواطنه فرانسيس تيافوي في الدور الثاني للبطولة.

أما البريطاني كاميرون نوري، فقد تأهل إلى الدور الثاني بالفوز على الأميركي براندون ناكاشيما 6/ 4 و6/ 4.

واحتاج نوري المصنف 11 على العالم إلى ساعة واحدة و13 دقيقة فقط لحسم المباراة والتأهل للقاء الهولندي بوتش فان دي زندشلب في الدور الثاني.

كذلك تغلب جاك دريبر على هوجو جاستون 6/ 2 و6/ 3 ليتأهل للقاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كما تغلب البريطاني دان ايفانز على فيليب كرايينوفيتش وسيلتقي في الدور الثاني، الروسي أندريه روبليف.