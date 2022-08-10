«أبيض الناشئين» يفتتح مشواره في «كأس العرب» بلقاء السودان

دبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباريات بطولة «كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاماً»، التي ستُقام منافساتها في مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل، والتي تدخل ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطني للناشئين لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً والمقررة في إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر 2022 في أفضل جاهزية.

ويستهل «أبيض الناشئين» مشواره في «كأس العرب» بمواجهة نظيره منتخب السودان في 23 أغسطس الحالي على ملعب مستغانم في مدينة وهران، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستكون مباراته الثانية أمام فلسطين مساء الجمعة 26 أغسطس على ملعب السيق، والثالثة أمام الجزائر «المستضيف» مساء الاثنين 29 أغسطس على ملعب السيق.

ويُشارك في البطولة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويقيم «أبيض الناشئين» تحت قيادة مدربه الإسباني ألبرتو جونزاليس، معسكراً إعدادياً في المغرب بمشاركة 26 لاعباً، ويخوض خلاله ثلاث تجارب ودية، قبل السفر إلى الجزائر 21 أغسطس الحالي تأهباً لانطلاقة مشواره في كأس العرب.