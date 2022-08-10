«صفقة» برناردو سيلفا بين تفاؤل لابورتا وتشاؤم اللاعب!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لايزال الحديث عن صفقة انتقال النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، مستمراً ويتردد صداه بقوة في الصحافة الإسبانية، إذ كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن إدارة البارسا طمأنت سيلفا أنه سيوقع هذا الصيف لبرشلونة، فلم يعد يتبقى سوى الاتفاق النهائي مع السيتي، والاتفاق معه على قيمة راتبه، وهما أمران لم يحسما بعد.

وكان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي ألمح مؤخراً إلى أن هذا النجم البرتغالي قد يرحل هذا الصيف، وقال: أحب أن يبقى برناردو سيلفا معنا هنا لأنه لاعب متميز وله دور داخل غرفة الملابس، ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث على وجه التحديد، فإذا بقي كان هذا شيئاً رائعاً، وهي التصريحات التي اعتبرتها الصحيفة الكتالونية متشائمة بعض الشيء من جانب جوارديولا.

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» الفرنسية أن برناردو سيلفا بدأ يفقد صبره بسبب طول مدة المفاوضات وعدم تقديم برشلونة لعرض رسمي حتى الآن للسيتي، ما جعله متشائماً بالنسبة لإمكانية إتمام الصفقة هذا الصيف.

غير أن صحيفة «سبورت» أكدت على لسان خوان لابورتا رئيس برشلونة أن هذا النجم البرتغالي يقترب من كتالونيا لأن الاتصالات مع السيتي مستمرة بصورة دائمة، وأصدر لابورتا أوامره بالتحرك السريع من أجل إنهاء الصفقة في أقرب فرصة ممكنة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وحرصت الصحيفة الإسبانية على أن تؤكد أن صفقة برناردو سيلفا ليست مرتبطة أو مشروطة ببيع النجم الهولندي فرينكي دي يونج، وأن النادي الكتالوني لديه من الأموال ما يكفي لاستقدام سيلفا من دون أن يضطر إلى بيع دي يونج.

ويرتبط برناردو سيلفا «28عاماً» بعقد مع السيتي حتى 2025. وبعيداً عن الاتفاق بين الناديين، يحتاج الأمر إلى موافقة سيلفا على تخفيض كبير في راتبه من أجل سرعة إنهاء الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن النقطة الأساسية في تحريك هذه الصفقة هي قدرة برشلونة على بيع عدد من لاعبيه «صامويل أومتيتي، ميراليم بينانيتش، مارتن برايث واي، ممفيس ديباي» أصحاب الرواتب العالية، قبل حلول موعد نهاية الميركاتو في أول سبتمبر القادم، حتى لا يتجاوز النادي الكتالوني «سقف» الرواتب الذي حددته رابطة الدوري الإسباني «الليجا».