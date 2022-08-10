شباب الأهلي يحقق الفوز مع ظهور خربين

دبي (الاتحاد)



حقق شباب الأهلي الفوز على كولوبارا الصربي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي خاضها «الفرسان» خلال معسكره في صربيا استعداداً للموسم الجديد، سجل أهداف شباب الأهلي: وليد عباس، دومبيا وحارب عبدالله، وهي ثالث مباريات الفريق الودية، حيث سبق أن حقق الفوز على عجمان بهدف من دون رد وبيوجراد الصربي برباعية نظيفة.

شهدت مباراة شباب الأهلي أمام كولوبارا، الظهور الأول للسوري عمر خربين بعد انتقاله إلى صفوف «الفرسان» لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الوحدة، حيث شارك المهاجم أساسياً في التشكيلة التي دفع بها المدرب البرتغالي جارديم، وضمت إلى جانبه كلاً من: حسن حمزة، عبد العزيز صنقور، محمد جابر، وليد عباس، بدر ناصر، عزيز جانييف، عبد العزيز هيكل، عبدالله النقبي، حارب عبدالله ودومبيا.