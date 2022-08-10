الخميس 11 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي يحقق الفوز مع ظهور خربين

شباب الأهلي يحقق الفوز مع ظهور خربين
10 أغسطس 2022 13:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إغلاق باب التصويت على «جوائز الأفضل»
6 أندية تدشن قوائم «الموسم الجديد» لـ «أدنوك للمحترفين»


حقق شباب الأهلي الفوز على كولوبارا الصربي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي خاضها «الفرسان» خلال معسكره في صربيا استعداداً للموسم الجديد، سجل أهداف شباب الأهلي: وليد عباس، دومبيا وحارب عبدالله، وهي ثالث مباريات الفريق الودية، حيث سبق أن حقق الفوز على عجمان بهدف من دون رد وبيوجراد الصربي برباعية نظيفة.
شهدت مباراة شباب الأهلي أمام كولوبارا، الظهور الأول للسوري عمر خربين بعد انتقاله إلى صفوف «الفرسان» لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الوحدة، حيث شارك المهاجم أساسياً في التشكيلة التي دفع بها المدرب البرتغالي جارديم، وضمت إلى جانبه كلاً من: حسن حمزة، عبد العزيز صنقور، محمد جابر، وليد عباس، بدر ناصر، عزيز جانييف، عبد العزيز هيكل، عبدالله النقبي، حارب عبدالله ودومبيا.

شباب الأهلي
المباريات الودية
كرة القدم
دوري المحترفين
آخر الأخبار
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
الرياضي
ريال مدريد يوسع الفارق عن برشلونة والأهلي
اليوم 12:10
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
الرياضي
معسكر تدريبي لـ «رمایة الشارقة» للمرأة في العين
اليوم 12:09
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
الاقتصادي
تقرير الاستقرار المالي للمصرف المركزي يؤكد قوة النظام المالي في دعم اقتصاد الدولة
اليوم 12:04
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
دنيا
طبيب يكشف طريقة بسيطة لمنع زيادة الوزن
اليوم 12:03
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
عربي ودولي
دراسة لـ«تريندز» تكشف أزمة تواجه «القاعدة» بعد مقتل الظواهري
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©