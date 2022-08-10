كايو.. «بطل غير المتوقع» في الدوري!

سلطان آل علي (دبي)

ينظر الجميع إلى عدد الأهداف والصناعات المسجّلة للّاعبين بنهاية كل موسم، لكن ماذا عن الأهداف والصناعات المتوقعة، والتي لم تُسجَّل؟ لاعبون تفوّقوا على أنفسهم، وآخرون لم يحققوا المطلوب منهم.

وإذا ما رتّبنا أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في دوري أدنوك للمحترفين، بناءً على عدد الأهداف والصناعات غير المتوقعة التي سجلوها، فسيأتي كايو لوكاس لاعب الشارقة في صدارة القائمة بمساهمته في 10 أهداف أكثر من المتوقع، حيث ساهم كايو في 20 هدفاً خلال 20 مباراة وذلك بتسجيل 14 هدفاً وصناعة 6 أهداف أخرى.

وكان من المتوقع أن يسجل كايو 7 أهداف فقط بناء على جودة الفرص التي أُتيحت له في المباريات، ولكنه سجل الضعف.

أما على مستوى الصناعة، فقد كان من المتوقع أن يصنع 3 أهداف فقط، ولكنه صنع 6 أهداف وهو ضعف العدد المتوقع.

وتشكل مساهمات كايو نسبة 56% من أهداف الشارقة عندما يتواجد على أرض الملعب.

وفي المرتبة الثانية، نجد لاعب النصر ضياء سبع، والذي ساهم بـ7 أهداف غير متوقعة مع النصر، فقد كان من المتوقع أن يساهم في 13 هدفاً فقط تسجيلاً وصناعةً، ولكن مساهماته بلغت 20 هدفاً في الواقع، ثم يأتي كلاً من عمر خريبين وفراس بالعربي وتيجالي بالمساهمة في 5 أهداف أكثر من المتوقع.

وفي الجانب المقابل، نجد أن جوانكا لاعب العين ساهم في عدد أهداف أقل من المتوقع منه! حيث كان الأرقام تشير إلى مساهمته في تسجيل 21 هدفاً مع العين، ولكن في الواقع تجده قد ساهم في 15 هدفاً فقط، فقد كان من المفترض أن يسجل 10 أهداف بدلاً من 8 وأن يصنع 10 أهداف بدلاً من 7، ويأتي بعده في القائمة السلبية، جواو بيدرو مهاجم الوحدة الذي أتت مساهماته أقل من المتوقع، حيث ساهم فعلياً في تسجيل وصناعة 16 هدفاً، بينما كان من المفترض أن يساهم في 18 هدفاً!

الجدير بالذكر أن جواو كان أكثر اللاعبين تسجيلاً لأهداف غير متوقعة في الموسم قبل الماضي مع بني ياس بـ5 أهداف، ولكن تراجعه يشير إلى وجود خلل أقرب ما يكون إلى أنه ذهني ونفسي بناء على مجريات الموسم مع الوحدة.