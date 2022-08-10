6 أندية تدشن قوائم «الموسم الجديد» لـ «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

مع بدء التنازلي استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2022-2023 من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباريات الجولة الأولى يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، بدأت الأندية في تسليم قوائم الفريق الأول من خلال النظام الالكتروني لاتحاد الكرة «FA-Net».

وظهر من خلال النظام المعتمد لقيد اللاعبين للموسم الجديد، أسماء لاعبي الفريق الأول لأندية اتحاد كلباء، النصر، الظفرة، بني ياس، خورفكان، والوحدة من أصل 14 نادياً تشارك في منافسات الموسم الجديد بانضمام الثنائي دبا والبطائح الصاعدين من دوري الدرجة الأولى.

وتتيح لوائح قيد اللاعبين في الفريق الأول للموسم الجديد في أندية دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة الجوازات وأبناء المواطنات مواليد 2006 وما قبل، و5 لاعبين كحد أقصى لفئتي مواليد الدولة والمقيمين، و5 لاعبين أجانب «دون تحديد جنسية»، فيما حددت لوائح الدوري عدد 8 لاعبين كحد أقصى لعدد المسجلين في قائمة المباراة من فئات الأجانب والمواليد والمقيمين، على ألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولية والمقيمين عن 6 في الملعب.

وضمت قائمة الفريق الأول لنادي النصر (حتى الآن)، 17 لاعباً من بينهم الثنائي الأجنبي البرتغالي توزي ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز المرتبطين بعقودات مع «العميد» حتى 2024، في انتظار اكمال القائمة بإدراج لاعبي التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضمت قائمة التعاقدات الجديدة للعميد استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، المدافع المقيم يوري ليما، ومواطنه المدافع لوكاس ألفيس، بجانب الجناح البرازيلي جاندير برونو «جاجا»، وأحمد درويش مدافع المنتخب الأولمبي المنتقل من نادي الفجيرة.

في المقابل، ضمت قائمة اللاعبين المسجلين لدى اتحاد الكرة لنادي الوحدة 20 لاعباً بقيادة المخضرم إسماعيل مطر، و19 لاعباً مقيدين في الفريق الأول لبني ياس، مقابل 18 لاعباً في قائمة اتحاد كلباء الذي اختتم مؤخراً معسكره الاعدادي في هولندا، فيما بدأ الظفرة قيد قائمة الموسم الجديد بـ 8 لاعبين من بينهم المدافع المقيم بيدرو بافلوف «21 عاماً».

وحدد التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2022- 2023، الفترة من 13 يوليو الماضي وحتى 11 أغسطس 2022 موعداً لتقديم «كشوف إعادة القيد» لجميع اللاعبين، فيما حدد التعميم فترة الانتقالات الصيفية ما بين 13 يوليو وحتى 4 أكتوبر 2022، على أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في 11 يناير 2023 وتستمر حتى 8 فبراير 2023.

أرقام

6 أندية بدأت إعادة قيد اللاعبين في الكشوفات

14 عدد الأندية في الدوري خلال الموسم الجديد

13 يوليو بداية فترة تسلم كشوفات إعادة القيد

11 أغسطس نهاية فترة تقديم كشوفات إعادة القيد

4 أكتوبر 2022 نهاية فترة الانتقالات الصيفية