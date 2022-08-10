«زيادة الأجانب» أهم التعديلات على «شكل البطولات»

معتصم عبدالله (دبي)

تشهد مسابقات الموسم الجديد لملاعب الإمارات 2022- 2023، على مستوى بطولات «رابطة المحترفين» واتحاد الكرة «دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة ومسابقات المراحل السنية»، زيادة مضطردة على صعيد اللاعبين الأجانب، وفئات المقيمين ومواليد الدولة، عطفاً على التغييرات في اللوائح والتي سبقت انطلاقة الموسم المرتقب.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد بإقامة مباريات الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، و10 سبتمبر موعداً لانطلاقة دوري الدرجة الأولى، و8 أكتوبر لبداية دوري الدرجة الثانية، فيما تنطلق منافسات دوري الدرجة الثالثة في 1 أكتوبر 2022.

وتلخصت أبرز التعديلات على مستوى بطولات المحترفين، بشأن اللاعبين الأجانب في زيادة العدد من 4 إلى 5 لاعبين، وتغيير مسمى المقيمين والمواليد إلى «المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية»، وتعديل اللاعبين المسجلين في هذه الفئة إلى 5 بدلاً من 6، إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من الأجانب والمؤهلين للمنتخبات إلى 8 بدلاً من 7.

وشملت التعديلات على لوائح مسابقة دوري الدرجة الأولى التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً على ان يكون من بينهم لاعبين اثنين «تحت 23 عاماً»، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب.

وشملت التعديلات رفع أعداد اللاعبين المقيمين والمواليد إلى 10 بدلاً من 6 حالياً بواقع ثلاثة لاعبين في كل فئة، ونصت التعديلات عدم تحديد أعداد اللاعبين في كل فئة بحيث يسمح لكل نادٍ قيد التسجيل حسب الرغبة دون تخطي حاجز الـ 10 لاعبين.

فيما تشهد مسابقة دوري الدرجة الثانية -حسب اللوائح المعتمدة- السماح بتسجيل 14 لاعباً اجنبياً من بينهم أربعة لاعبين على الأقل مواليد 2000 وما فوق، بجانب 13 لاعباً محد أقصى لفئتي المواليد والمقيمين، فيما تصل أعداد اللاعبين الأجانب في دوري الدرجة الثالثة إلى 18 لاعباً من مواليد 2000 وما فوق، و10 بحد أقصى من مواليد 1999، مقابل 30 من مواليد الدولة والمقيمين.

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دوري أدنوك للمحترفين

20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة الجوازات وأبناء المواطنات مواليد 2006 وما قبل

5 لاعبين الحد الأقصى لفئتي مواليد الدولة والمقيمين

5 لاعبين أجانب «من دون تحديد جنسية»

8 الحد الأقصى لعدد المسجلين في قائمة المباراة من الأجانب والمواليد والمقيمين

6 يجب أن لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب ومواليد الدولية والمقيمين عن 6 في الملعب

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دوري الدرجة الأولى

30 الحد الأقصى للاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات

4 الأجانب «شريطة أن يكون من بينهم لاعبين تحت 23 مواليد 2000 وما فوق»

10 المقيمين ومواليد الدولة

8 لاعبين من الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة

6 لاعبين من فئات غير المواطنين في الملعب

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دوري الدرجة الثانية

30 لاعباً الحد الأقصى لفئة المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات

14 الأجانب «من بينهم 4 مواليد 2000 وما فوق»

13 الحد الأقصى لفئة مواليد الدولة والمقيمين

17 المسجلين في قائمة المباراة من الأجانب والمواليد والمقيمين

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دوري الدرجة الثالثة

الأجانب

18 مواليد 2000 وما فوق

10 بحد أقصى مواليد 1999

30 مواليد الدولة والمقيمين مواليد 2002 و2003