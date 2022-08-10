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الرياضي

فلامنجو يتأهل للمربع الذهبي ببطولة كأس الليبرتادوريس

فلامنجو يتأهل للمربع الذهبي ببطولة كأس الليبرتادوريس
10 أغسطس 2022 12:05

 
ساو باولو (د ب أ) 

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تأهل فريق فلامنجو إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم، بعدما تغلب على كورينثيانز بهدف في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين في إياب دور الثمانية.
وكان فلامنجو قد فاز على كورينثيانز 2/ صفر ذهاباً، وبذلك تأهل إلى المربع الذهبي فائزاً بنتيجة إجمالية 3/ صفر.
وسجل بيدرو جيليرمي هدف الفوز لفلامنجو في الدقيقة 52 من مباراة الغياب التي شهدت طرد برونو منديز من صفوف كورينثيانز في الدقيقة 68.
ويلتقي فلامنجو في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة دور الثمانية بين فريقي تاليريس كوردوبا وفيليز سارسفيلد الأرجنتينيين، وكان فيليز سارسفيلد قد فاز على تاليريس كوردوبا 3/ 2 ذهاباً.
وتشهد منافسات دور الثمانية مواجهة برازيلية خالصة أخرى بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو، كما تشهد لقاء إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.
وكانت جولة الذهاب قد شهدت تعادل أتلتيكو مينيرو مع بالميراس 2/ 2 وتعادل أتلتيكو باراناينسي مع إستوديانتس لابلاتا سلبيا. 

فلامنجو
نهائي كأس الليبرتادوريس
كورينثيانز البرازيلي
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