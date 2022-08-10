نتائج إيجابية لـ «أذكياء الإمارات» في الأولمبياد العالمي للشطرنج

دبي (الاتحاد)

حققت بعثة الإمارات مكاسب كبيرة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44 الذي أسدل عليه الستار بمدينة تشيناي الهندية، في مقدمتها فوز منتخب السيدات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في الفئة C في مشاركة فاقت التوقعات وحققت مكاسب عديدة لشطرنج الإمارات، حيث تقدم منتخب السيدات في الترتيب العام للأولمبياد 25 مركزاً وبدأ المنتخب البطولة في المركز 85 وأنهاه في المركز 60 والثاني عربياً بعد مصر، وذلك بعد ما حققوا نتائج رائعة في الجولات الأخيرة بالفوز على منتخب تونس والتعادل مع منتخب بوليفيا والفوز على منتخب نيجيريا، وتمكنت جميع اللاعبات من الزيادة في نقاط تصنيفهن الدولي، حيث حصلت موزة المنصوري 56 نقطة وروضة السركال على 44 نقطة ونالت لقب أستاذة اتحاد دولي، ومريم عيسى 44 نقطة ونالت لقب مرشحة دولي بعدما سجلت 44 نقطة في الأولمبياد، ووافية درويش 19 نقطة وعائشة المعيني 19 نقطة.

فيما تقدم منتخب الرجال 25 مركزاً في الترتيب العام في البطولة المفتوحة، حيث المنافسات في المركز 103 ووصل إلى المرتبة 78 وعلى المستوى العربي جاء منتخبنا في المركز الثالث بعد مصر والمغرب، ونال اللاعب عبدالرحمن الطاهر الذي يعد أصغر المشاركين في بعثة منتخبنا الوطني لقب أستاذ اتحاد دولي وحصوله على زيادة في التصنيف الدولي 72 نقطة، فيما حصل إبراهيم سلطان على زيادة 47 نقطة في التصنيف الدولي.

وأعرب تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، الذي حضر البطولة واجتماعات الاتحاد الدولي للشطرنج، عن سعادته بالنتائج التي تحققت على المستوى الفني والإداري في الأولمبياد العالمي وقال: «بدأنا المشوار بالنتائج المميزة التي تحققت على المستوى الفني، خاصة أن أهدافنا تصب في 3 اتجاهات، وهي الفوز بالبطولات ورفع التصنيف الدولي للاعبين واللاعبات والحصول على ألقاب دولية وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة في اللعبة، وحققنا بالفعل الجزء الأكبر من أهدافنا، وذلك من خلال الحصول على 3 ألقاب دولية ورفع تصنيف معظم اللاعبين».

وتقدم بالشكر للأندية واللاعبين وأولياء الأمور، وأضاف أن قرار مجلس إدارة الاتحاد بالاعتماد على الشباب للمشاركة في البطولة المفتوحة بعد اعتذار اللاعبين الكبار لظروف مختلفة، كان صائباً لأنه حقق أهدافنا والكشف عن قاعدة للمستقبل في مجموعة من اللاعبين الذين نتوسم فيهم تحقيق إنجازات للدولة في البطولات المقبلة».

كما وجه رئيس الاتحاد التهنئة للشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا لفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، مؤكداً أن من أهداف الاتحاد الاستراتيجية تواجد الكوادر الإماراتية المتميزة في المناصب الخارجية والتي تعد قوة ناعمة للرياضة الإماراتية.

وأكدت خلود الزرعوني رئيسة الوفد على الدور الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني والإداري للمنتخب وحرصهم على رفع علم الدولة وتحقيق نتيجة إيجابية في الأولمبياد والذي يعتبر المشاركة الأولى لعدد من اللاعبين.