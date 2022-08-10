ختام النشاط الصيفي لـ «دبي لأصحاب الهمم» بـ «الوعد في الموعد»

دبي (الاتحاد)



يسدل الستار مساء الغد على النسخة السادسة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 250 منتسبا و150 متطوعا ومتطوعا برعاية أكثر من 30 راع والذي استمر لمدة 8 أسابيع والذي أشتمل على 280 فعالية أبرزها فعاليات رياضية ومبادرات ومنصة لاكتشاف المواهب و21 رحلة ترفيهية خارجية لوجهات مختلفة في دبي أبرزها برج خليفة، مكتبة محمد راشد، متحف المستقبل، دبي مول، عالم مدهش، مدينة الطفل اضافة إلى برامج تدريبية تفاعلية.

ويشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات أبرزها أوبريت الوعد من تقديم أصحاب الهمم وتكريم شركاء النجاح الذين تفاعلوا مع الحدث اضافة إلى فيديو يحكي قصة نشاط متفرد خلال 8 أسابيع من الحيوية والتفاعل.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم دور فرق العمل المختلفة التي قدمت نسخة استثنائية ستعود بالعديد من المكاسب على كل من حظى بالمشاركة فيها وخاصة أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات «القيادة الرشيدة» في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم.

وقال: إن النشاط الصيفي كان فرصة ذهبية ل 250 منتسبا من أجل استثمار طاقاتهم في فصل الصيف وتعزيز قدراتهم وخاصة أن النادي يهدف من اقامة مثل هذه الفعاليات المهم لتنمية مهارات«أصحاب الهمم» واكتشاف روح الابداع والتعلم واستهداف المزيد من المشاركين من دورة لأخرى.

وأضاف: إن النشاط الصيفي حظى بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة على رأسها هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة واعدة من المتطوعين لتحقق النسخة السادسة جميع الأهداف التي أقيمت من أجلها ليكسب المشاركون مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية متعددة

من ناحيته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة أن النشاط حقق العديد من المكاسب للمشاركين في توفير بيئة مثالية في فصل الصيف حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كافة الأنشطة اضافة إلى انضمام شركاء جدد لمنظومة «دبي لأصحاب الهمم» مما يؤكد بأن الرسالة المجتمعية نحو الاندماج الكامل في المجتمع قد وصلت.

ووجه العصيمي الشكر إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي مؤكدا دورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، كما وجه العصيمي الشكر إلى فرق العمل والمتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في نجاح فعاليات النشاط.