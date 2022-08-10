زوارق أبوظبي.. طموحات ذهبية في محطة ليتوانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض تحد جديد ومغامرة قادمة من خلال تفاصيل المشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي ستنطلق في مدينة كوبسكيس كي تكون، المحطة رقم اثنان في هذا الموسم، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى التي أقيمت في بولندا مدينة أوجستو الشهر الماضي.

ويعتزم فريق أبوظبي حامل لقب البطولة مواصلة الظهور الإيجابي الذي بدأ به الجولة الأولى من البطولة بعد أن حقق منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 المركز الثاني عبر السباق الرئيسي وتحقيق راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 لقب سباق السرعة والزمن الأفضل حيث كان متصدرا أيضا للسباق الرئيسي حتى منتصف السباق وتعرض زورقه لالتفاف خاطئ من زورق مشارك مما أخرجه من المنافسة.

وتأتي جولة ليتوانيا كي تقام في أجواء قوية بتوقعات مشاركة أكثر من خمسة وعشرون زورقا فيما كانت الجولة الماضية قد شهدت مشاركة 22 زورقا وفوز الألماني ستيفان هاجن بالمركز الأول وتصدر البطولة في المرحلة الأولى.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي التي تغادر يوم غد الخميس سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وبمشاركة المتسابقين راشد القمزي وماجد المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري وأيضا الطاقم الإعلامي والإداري للفريق حيث من المقرر أن تبدأ المشاركة الجمعة مع اليوم التمهيدي قبل انطلاق البطولة والتحضير والتسجيل في المنافسة ثم سباق أفضل زمن يوم السبت والسباق الرئيسي والختامي يوم الأحد ونهاية تفاصيل ثاني جولات البطولة.

من ناحيته وجه سالم الرميثي رئيس البعثة الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية للمتابعة الدائمة والدعم المتواصل لفريق أبوظبي للزوارق السريعة، كما وجه الشكر إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، وكشف عن عزم الفريق على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية القوية والتي بدأ من خلالها المتسابقين الجولة الأولى من البطولة بتحقيق المنصوري للمركز الثاني واقتراب القمزي وبشدة من المركز الأول وقال: نعتبر ما حدث في الجولة الماضية إيجابيا وبدون شك خاصة وأن القمزي كان قريبا جدا من تحقيق لقب الجولة لولا أخطاء الزوارق الأخرى والتي أخرجته من المنافسة، نحن في كامل جاهزيتنا والاستعداد لمنافسات الجولة الحالية وزوارق الفريق في قمة الإعداد الفني بالإضافة لاستعداد المتسابقين من مختلف النواحي البدنية والذهنية.

وعن التنسيق بين الزورقين في الجولة الماضية تحدث ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي عن وضع مدرب الفريق خطة للتنسيق بين الزورقين وبشكل متناغم قبل انطلاق السباق بحيث تكون الأولوية لمن يتقدم للأمام من أجل المنافسة على اللقب وسيكون التنسيق حاضرا بين المتسابقين أيضا في هذه الجولة حيث أن طموح الفرق مشترك والهدف واحد وهو تحقيق لقب البطولة والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي وللمرة الرابعة عبر تاريخ مشاركات الفريق في هذه البطولة.

الجدير بالذكر أن مراكز الترتيب العام قبل انطلاق الجولة الثانية هي تصدر الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة وتواجد منصور المنصوري ثانيا برصيد 15 نقطة وثالثا النرويجي توابايس مونيكاس برصيد 12 نقطة.